 Зеленський вимагає додаткових заходів щодо енергозабезпечення Києва

  • середа

    21 січня, 2026

  • 0.4°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 21 січня , 2026 середа

  • Миколаїв • 0.4° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Майже 60% Києва без світла: Зеленський вимагає посилення заходів

Президент Володимир Зеленський провів спеціальний енергетичний селектор. Фото: Офіс президентаПрезидент Володимир Зеленський провів спеціальний енергетичний селектор. Фото: Офіс президента

Станом на ранок 21 січня близько 4 000 будинків у Києві залишаються без теплопостачання, також майже 60% столиці перебувають без електроенергії.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками спеціального енергетичного селектора.

За його словами, міська влада звітує про достатню кількість залучених сил, однак президент не погодився з такою оцінкою.

Реклама

«За звітами міської влади, залучених сил достатньо, але потрібен час. Не погоджуюсь із цією оцінкою — потрібні додаткові заходи, додаткове залучення ресурсів», — заявив Володимир Зеленський.

Міністерство внутрішніх справ доповіло про розгортання та використання пунктів підтримки й обігріву, а також про підготовку гарячого харчування для людей. За словами президента, забезпечується робота базових станцій і мобільного зв’язку.

Крім того, Володимир Зеленський повідомив, що очікує окрему доповідь урядовців щодо програм підтримки українців і підприємств в умовах надзвичайної ситуації.

«Потрібні кроки, які реально допоможуть людям і дозволять стабілізувати ситуацію», — наголосив він.

Президент також зазначив, що плануються зустрічі та перемовини з партнерами щодо додаткової підтримки. Серед пріоритетів він назвав ракети для протиповітряної оборони, обладнання для енергетики та максимально оперативне виконання відновлювальних робіт.

Останні новини про: Війна в Україні

Французька компанія Renault виготовлятиме дрони для України, — медіа
Попри відключення світла лікарні Миколаєва працюють у штатному режимі, — міськрада
Зростання цін на золото частково компенсувало Росії втрати від заморожених активів, — медіа
Реклама
Читайте також:
новини
Миколаїв не має вільних генераторів для Києва, — віцемер Луков

Анна Гакман
новини
В управлінні спорту Миколаєва провели обшук у справі фіктивного бронювання

Аліса Мелік-Адамян
новини
«Хай ставлять генератори», — в облтеплоенерго заявили, що не відповідають за опалення ЖК «Рів’єра»

Анна Гакман
новини
У Миколаєві під час відключень світла без опалення залишаються лише 10 будинків, — директор облтеплоенерго

Анна Гакман
новини
Фігурантів справи щодо кейтерингу у школах Миколаєва випустили з СІЗО під заставу

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Зростання цін на золото частково компенсувало Росії втрати від заморожених активів, — медіа
Попри відключення світла лікарні Миколаєва працюють у штатному режимі, — міськрада
Французька компанія Renault виготовлятиме дрони для України, — медіа

В управлінні спорту Миколаєва провели обшук у справі фіктивного бронювання

Телефони та машини чоловіка: ВАКС з третьої спроби частково заарештував майно Тимошенко

4 години тому

Тепло, точки видачі води та робота шкіл: яка зараз ситуація у Миколаєві

Анна Гакман

Головне сьогодні