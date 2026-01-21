Майже 60% Києва без світла: Зеленський вимагає посилення заходів

Президент Володимир Зеленський провів спеціальний енергетичний селектор. Фото: Офіс президента

Станом на ранок 21 січня близько 4 000 будинків у Києві залишаються без теплопостачання, також майже 60% столиці перебувають без електроенергії.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками спеціального енергетичного селектора.

За його словами, міська влада звітує про достатню кількість залучених сил, однак президент не погодився з такою оцінкою.

«За звітами міської влади, залучених сил достатньо, але потрібен час. Не погоджуюсь із цією оцінкою — потрібні додаткові заходи, додаткове залучення ресурсів», — заявив Володимир Зеленський.

Міністерство внутрішніх справ доповіло про розгортання та використання пунктів підтримки й обігріву, а також про підготовку гарячого харчування для людей. За словами президента, забезпечується робота базових станцій і мобільного зв’язку.

Крім того, Володимир Зеленський повідомив, що очікує окрему доповідь урядовців щодо програм підтримки українців і підприємств в умовах надзвичайної ситуації.

«Потрібні кроки, які реально допоможуть людям і дозволять стабілізувати ситуацію», — наголосив він.

Президент також зазначив, що плануються зустрічі та перемовини з партнерами щодо додаткової підтримки. Серед пріоритетів він назвав ракети для протиповітряної оборони, обладнання для енергетики та максимально оперативне виконання відновлювальних робіт.