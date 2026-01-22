З урядових запасів: Польща відправила для Києва 400 генераторів

Польща передає Києву та громадам навколо столиці 400 генераторів. Фото: Укрінформ

Польща передала для Києва та громад навколо столиці 400 генераторів різних типів з урядових резервів.

Про це повідомив тимчасовий повірений у справах Республіки Польща в Україні Пьотр Лукасевич у соцмережі X.

У зверненні до мешканців столиці та Київщини дипломат зазначив, що генератори вже прямують в Україну, наголосивши на підтримці з боку Польщі.

Раніше повідомлялося, що в межах загальнопольської ініціативи «Тепло з Польщі для Києва» на закупівлю генераторів для України вже зібрали понад 5 мільйонів злотих — це більше ніж 1 мільйон доларів.

Нагадаємо, перший заступник міського голови Миколаєва Віталій Луков у коментарі «МикВісті», зазначив, що у Миколаєві наразі немає вільних генераторів, які можна було б передати до Києва.