З урядових запасів: Польща відправила для Києва 400 генераторів
- Новини України
- Марія Хаміцевич
12:02, 22 січня, 2026
Польща передала для Києва та громад навколо столиці 400 генераторів різних типів з урядових резервів.
Про це повідомив тимчасовий повірений у справах Республіки Польща в Україні Пьотр Лукасевич у соцмережі X.
У зверненні до мешканців столиці та Київщини дипломат зазначив, що генератори вже прямують в Україну, наголосивши на підтримці з боку Польщі.
Раніше повідомлялося, що в межах загальнопольської ініціативи «Тепло з Польщі для Києва» на закупівлю генераторів для України вже зібрали понад 5 мільйонів злотих — це більше ніж 1 мільйон доларів.
Нагадаємо, перший заступник міського голови Миколаєва Віталій Луков у коментарі «МикВісті», зазначив, що у Миколаєві наразі немає вільних генераторів, які можна було б передати до Києва.
