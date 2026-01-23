Волонтер Стерненко став радником Федорова: відповідатиме за розвиток дронів на фронті
- Новини України
-
•
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
1:45, 23 січня, 2026
-
Міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що волонтер Сергій Стерненко став його радником у сфері розвитку безпілотних технологій для фронту.
За словами Федорова, він зустрівся зі Стерненком після його нещодавньої розмови з Володимиром Зеленським.
— Відтепер Сергій буде моїм радником з питань підвищення використання БпЛА на фронті. Його досвід допоможе нам реалізувати спільне бачення підвищення ефективності безпілотних підрозділів, — заявив Михайло Федоров.
Серед пріоритетів співпраці — базове забезпечення підрозділів, аналітика бойової роботи та масштабування успішних практик. За словами міністра, нині близько 50 дронових підрозділів забезпечують до 70% уражень противника, тож завданням є швидке посилення решти підрозділів.
Для цього планують розширити навчальні програми, аналіз операцій і обмін досвідом між військовими з урахуванням даних із фронту та зворотного зв’язку від бійців. Федоров наголосив, що поділяє зі Стерненком спільне бачення розвитку безпілотних підрозділів і розраховує на результативну співпрацю.
Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський нагородив 45 українських волонтерів відзнакою «Золоте серце». Серед нагороджених — Сергій Стерненко, засновник Благодійної організації «Благодійний фонд «Спільнота Стерненка».
Останні новини про: Війна в Україні
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.