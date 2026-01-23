«Так жити не можна», — Трамп про життя українців без опалення

Президент США Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив, що був вражений тим, що українці живуть без опалення в сильні морози.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force One.

«Народу України дуже тяжко. Вони живуть без тепла за температури мінус 20. Ви знаєте, це дуже холодно. Це здебільшого холодніший клімат, ніж у Канаді. Але вони живуть без тепла. Я запитав: «Як вони це роблять?». І він (президент Володимир Зеленський, — прим.) дав мені відповідь. Це доволі дивовижно, що вони роблять, щоб жити. Так жити не можна», — сказав Дональд Трамп.

Він також зазначив, що провів низку зустрічей із президентом України Володимиром Зеленським, однак, за його словами, вони не мали конкретних результатів. Політик повторив, що керівники України та Росії нібито зацікавлені в укладанні угоди, водночас не відповів на запитання щодо можливих поступок з боку Росії.

Крім того, президент США визнав, що з часу попереднього раунду переговорів жодних змін у переговорному процесі не відбулося.

Зазначимо, що у Києві станом на ранок без опалення залишаються ще 1940 багатоповерхівок, які повторно підключають до мереж після російських атак 9 та 20 січня.

Водночас ситуація з електропостачанням у Миколаївській області також залишається складною. Як заявив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, жителям варто бути готовими до найгіршого сценарію — до двох годин світла на добу.