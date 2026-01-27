Італійський віцепрем’єр заявив про «нахабство» Зеленського, у МЗС України відповіли

Заступник прем'єр-міністра Італії Маттео Сальвіні. Скрин з відео Partito Democratico

Заступник прем’єр-міністра Італії Маттео Сальвіні заявив, що президент України «має нахабство скаржитися» попри всю отриману допомогу.

Про це він написав у соцмережах.

Маттео Сальвіні відреагував на виступ Володимира Зеленського на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, де глава держави критикував Європу за недостатню активність у підтримці України.

«Ми чули Зеленського, який, після всіх отриманих грошей, зусиль та допомоги, все ще має нахабство скаржитися. Друже мій, ти програєш війну, ти втрачаєш людей, авторитет і гідність: підпиши мирну угоду якомога швидше. Ви повинні вибрати між поразкою та розгромом», — написав італійський політик.

У відповідь речник МЗС України Георгій Тихий підкреслив, що Україна завжди цінуватиме підтримку Італії та її громадян, які, на відміну від Маттео Сальвіні, розуміють, що на українському фронті вирішується безпека всієї Європи».

Він додав, що якщо віцепрем’єр стурбований мирною угодою, то йому слід звертатися до президента Росії, «який розпочав цю війну», а не до глави держави, що захищається від агресії.

«Від 3 до 5 тисяч українців взяли участь у битві при Монтекассіно, одному з найкривавіших зіткнень Другої світової війни. Вони не вибирали «між поразкою і розгромом», хоча перемога іноді здавалася дуже далекою. Вони боролися пліч-о-пліч з іншими союзниками, тому що на кону була свобода Італії та всієї Європи. Якою б важкою не була боротьба України сьогодні, вона така ж фундаментальна, як і 80 років тому. Ми завжди будемо вдячні за підтримку Італії та всіх італійців, які, на відміну від Маттео Сальвіні, розуміють, що доля миру в Європі вирішується на полі бою в Україні», — зазначив Георгій Тихий.

Нагадаємо, що Верховна Рада України ратифікувала Грантову угоду на 32,5 мільйонів євро з Італійською Республікою щодо програми «Відновлення та збереження культурної спадщини Одеського регіону».

Крім цього, у грудні, Італійський уряд схвалив новий, уже дванадцятий, пакет військової підтримки для України.