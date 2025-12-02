  • вівторок

Італія ухвалила новий пакет військової допомоги України

Італія ухвалила новий пакет військової підтримки України. Фото: censor.netІталія ухвалила новий пакет військової підтримки України. Фото: censor.net

Італійський уряд схвалив новий, уже дванадцятий, пакет військової підтримки для України.

Про це повідомили на сайті Офіційного вісника Італії.

Документ передбачає безоплатну передачу Україні озброєння, техніки та обладнання, однак їхній перелік не розкривають — він міститься в секретному додатку.

Раніше Bloomberg інформував, що Рим готує нову допомогу, яка може включати боєприпаси та ракети для систем протиповітряної оборони SAMP/T.

З початку повномасштабного вторгнення Італія вже надала Україні підтримку на суму від 2,5 до 3 мільярдів євро, включно з двома комплексами SAMP/T.

Нагадаємо, одинадцятий пакет військової допомоги для України, до якого увійшли 400 бронетранспортерів M113, Італія схвалила у травні цього року.

Крім того, Італія виділила понад 63 мільйони євро на реалізацію трьох масштабних проєктів в Одеському регіоні. Йдеться про відновлення об'єктів культурної спадщини, розвиток охорони здоров’я та модернізацію аграрної інфраструктури.

