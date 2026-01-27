Глава МЗС: 20-пунктний мирний план Україна підпише зі США, підпису ЄС не буде

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: МЗС України / Telegram

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна планує підписати зі США 20-пунктну мирну угоду щодо врегулювання війни. Окремо аналогічний документ США мають підписати з Росією.

Про це він повідомив в інтерв’ю виданню «Європейська правда».

За словами Андрія Сибіги, документ, який нині перебуває у центрі мирного процесу, має двосторонній формат.

— Якщо говорити саме про цю 20-пунктну рамку, то наразі це двосторонній документ, який підписуватимуть Сполучені Штати та Україна. Водночас Сполучені Штати мають підписати окремий документ з Росією. Станом на зараз обговорюється саме така модель, однак переговори ще тривають, це процес, — зазначив міністр.

Він також пояснив, що країни Європейського Союзу не братимуть участі у підписанні цього документа, проте залишаються залученими до мирного процесу. За словами міністра, європейська сторона бере участь у переговорах щодо майбутніх безпекових гарантій для України.

— Важливо, що вперше йдеться саме про безпекові гарантії, а не про запевнення чи інші подібні формулювання, — додав глава Міністерства закордонних справ.

Андрій Сибіга наголосив, що безпекові гарантії для України мають бути юридично зобов’язальними. За його словами, сторони погоджуються з необхідністю їхньої ратифікації, зокрема у Конгресі Сполучених Штатів Америки.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки від Сполучених Штатів уже повністю підготовлений, а тому Україна очікує дати підписання.

У грудні Володимир Зеленський представив драфт рамкового документа з 20 пунктів, який стосується завершення російсько-української війни та передбачає участь України, США, Європи й Росії.