У Кремлі вважають старт тристоронніх переговорів прогресом

Дмитро Пєсков прокоментував переговори України, США і Росії в Абу-Дабі. Фото: Reuters, Yuri Kochetkov

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що старт тристоронніх переговорів між експертними групами України, Сполучених Штатів та Росії можна розцінювати як певний поступ у переговорному процесі.

Про це повідомляють російські медіа, зокрема «Интерфакс».

Коментуючи контакти за посередництва США, які відбуваються в Абу-Дабі, Дмитро Пєсков зазначив, що сам факт обговорення складних питань на експертному рівні є позитивним сигналом.

«В цілому той факт, що на експертному рівні обговорюється цілий набір складних тем, пов'язаних з врегулюванням, це можна в цілому вже вважати прогресом — початок такого діалогу», — сказав він.

Таким чином у Кремлі вказують на початок діалогу між сторонами, попри складний характер тем, які виносять на переговори.

Раніше, Володимир Зеленський поділився першими деталями тристоронньої зустрічі, яка відбулася 23 січня в Об’єднаних Арабських Еміратах. Він наголосив, що для досягнення перемир’я в Росії має зрештою «народитися» бажання закінчити війну.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна веде підготовку до нових тристоронніх зустрічей за участю американської та російської делегацій вже цього тижня.