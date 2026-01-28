 Кремль прокоментував переговори України, США і Росії в Абу-Дабі

У Кремлі вважають старт тристоронніх переговорів прогресом

Дмитро Пєсков прокоментував переговори України, США і Росії в Абу-Дабі. Фото: Reuters, Yuri KochetkovДмитро Пєсков прокоментував переговори України, США і Росії в Абу-Дабі. Фото: Reuters, Yuri Kochetkov

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що старт тристоронніх переговорів між експертними групами України, Сполучених Штатів та Росії можна розцінювати як певний поступ у переговорному процесі.

Про це повідомляють російські медіа, зокрема «Интерфакс».

Коментуючи контакти за посередництва США, які відбуваються в Абу-Дабі, Дмитро Пєсков зазначив, що сам факт обговорення складних питань на експертному рівні є позитивним сигналом.

«В цілому той факт, що на експертному рівні обговорюється цілий набір складних тем, пов'язаних з врегулюванням, це можна в цілому вже вважати прогресом — початок такого діалогу», — сказав він.

Таким чином у Кремлі вказують на початок діалогу між сторонами, попри складний характер тем, які виносять на переговори.

Раніше, Володимир Зеленський поділився першими деталями тристоронньої зустрічі, яка відбулася 23 січня в Об’єднаних Арабських Еміратах. Він наголосив, що для досягнення перемир’я в Росії має зрештою «народитися» бажання закінчити війну.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна веде підготовку до нових тристоронніх зустрічей за участю американської та російської делегацій вже цього тижня.

Останні новини про: Війна в Україні

Росіяни обстріляли лікарню в Херсоні: постраждали медики
Росія вночі атакувала одеський порт Південний: є пошкодження
Литва виділила близько €14 млн на чотири проєкти відновлення України: серед них і школа Миколаївщини
Читайте також:
новини
Мер Очакова Бичков втретє не прийшов на допит у суд через закордонне відрядження — прокуратура просить про привід

Аліса Мелік-Адамян
новини
Пенсії на Миколаївщині нижчі за середні: скільки отримують пенсіонери та хто живе на мінімум

Світлана Іванченко
новини
Понад 200 бібліотек Миколаївщини не мають безбар’єрного доступу

Даріна Мельничук
новини
Ожеледиця у Миколаєві: в лікарню за добу звернулись майже 100 людей

Анна Гакман
новини
У Миколаєві встановлюватимуть надгробки на покинутих могилах загиблих воїнів

Альона Коханчук
Мер Очакова Бичков втретє не прийшов на допит у суд через закордонне відрядження — прокуратура просить про привід

Скоро буде краще, — Кім заявив, що незабаром електрики на Миколаївщині може стати більше

2 години тому

Світла не буде 18 годин: графіки відключення на Миколаївщині 28 січня

