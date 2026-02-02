Єдиний спосіб досягти миру в Україні — це політика, яку проводить Трамп щодо РФ, — Кім

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, фото «МикВісті»

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім вважає, що політика президента США Дональда Трампа — це єдиний спосіб досягти миру в Україні.

Таку думку він висловив в інтерв’ю британському виданню The Independent.

На запитання про його пріоритети в мирному плані Дональда Трампа, Віталій Кім відповів: «Земля важлива, але все ж таки люди важливіші, і ситуація така, що ми не знаємо, що буде завтра».

Очільник ОВА вважає, що президент США Трамп зробив прорив, бо «він непередбачуваний», що ускладнило ситуацію для росіян.

— Якби це була традиційна політика, крок за кроком, нічого б не можна було змінити з Росією, бо вони можуть це передбачити, тому єдиний спосіб щось змінити — це непередбачувана міжнародна політика, яку зараз проводить Дональд Трамп. Я щиро вірю, що лише за допомогою таких речей, економічної сили, фізичної сили, і лише таким чином ми можемо зупинити Росію, — підсумував Віталій Кім.

На його думку, для більшості українців перемога полягає в тому, щоб жити так, як до вторгнення.

— Особисто для мене перемога — це наші кордони з 1991 року, де люди щасливі і їх не вбивають, але всі дуже втомилися. Тож для українського народу, я думаю, перемога — це просто зупинення війни та певні гарантії безпеки на майбутнє, щоб наші діти мали таке ж життя, як і ми до вторгнення, — сказав Віталій Кім.

Він вважає, що російська економіка зможе втриматись ще два роки, перш ніж вона зазнає краху через санкції, запроваджені через війну. Однак Віталій Кім сумнівається, чи зможе Україна витримати так довго.

— Російська економіка також страждає, і, на мою думку, у них є кілька років, щоб почати публічно зменшуватися. Я думаю, що Росія це знає, але все ж у них є час, а в України його немає. Ми виснажені, і по-перше, справа не в зброї, справа не в ракетах, а в людях. У нас лише 40 мільйонів людей, і всі виснажені. Наші солдати не можуть воювати від чотирьох до десяти років, — сказав Віталій Кім.

Нагадаємо, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що для більшості українців сьогоднішньою перемогою у війні з Росією є в першу чергу припинення бойових дій, збереження життя людей і отримання гарантій безпеки.

До цього в одному зі своїх інтервʼю Віталій Кім заявив, що допускає, що початок 2026 року стане переломним моментом для завершення війни в Україні. Він поділився, що після цього очікує приїзду багатьох інвесторів.

Як відомо, черговий раунд переговорів між Україною, Росією та США про завершення російської війни проти України перенесено на 4 та 5 лютого та пройде в Абу-Дабі. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Минулого тижня сторони вже провели прямі переговори щодо плану, запропонованого США і домовилися продовжити обговорення в неділю. За даними джерел у переговорних колах, сторони вже узгодили кілька пунктів, але не домовилися щодо головного питання. Росія вимагає відведення українських військ з Донбасу, Київ цю вимогу відкидає.