 Міноборони та RTX обговорили прискорення постачання ракет Patriot

Клуб

Американська компанія RTX готова прискорити постачання ракет Patriot для України

Міноборони та RTX обговорили прискорення постачання ракет Patriot. Фото: МіноборониМіноборони та RTX обговорили прискорення постачання ракет Patriot. Фото: Міноборони

Міністерство оборони України та американська оборонна компанія RTX обговорили прискорення постачання ракет для систем Patriot, а також перехід до глибшої промислової кооперації для посилення протиповітряної оборони держави.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Заступник міністра оборони Сергій Боєв під час зустрічі з делегацією RTX, яку очолила виконавча директорка Raytheon в Україні Дженіфер Пушнер, наголосив на критичній важливості систем ППО для захисту українських міст і об’єктів критичної інфраструктури на тлі масованих повітряних атак Росії.

«Ви самі могли переконатися, наскільки важливою та критичною є спроможність протиповітряної оборони, а також темпи, з якими ми маємо діяти у цьому напрямі. Минулої ночі, коли було завдано один з найбільших комбінованих ударів по території України з використанням рекордної кількості балістичних ракет, енергетична інфраструктура зазнала чергових руйнувань», — зазначив Сергій Боєв.

Представники Raytheon підтвердили готовність прискорити постачання ракет для систем Patriot, зокрема через прямі контракти та міжнародні механізми підтримки. Сторони також обговорили поточний стан і плани з обслуговування систем протиповітряної та протиракетної оборони, які перебувають на озброєнні Сил оборони України.

Окрему увагу під час зустрічі приділили можливостям переходу від постачання готових систем до глибшої промислової кооперації. У Міноборони зацікавлені у створенні в Україні технічної бази для обслуговування та ремонту західного озброєння.

Нагадаємо, раніше в Повітряних силах наголошували, що в Україні бракує ракет для зенітних ракетних комплексів протиповітряної оборони, через що інколи вони опиняються повністю без боєкомплекту напередодні чергових масованих атак Росії.

Також нещодавно Володимир Зеленський заявив про дефіцит ракет до систем протиповітряної оборони України. Однак наразі держава отримала необхідні боєприпаси. Президент наголосив, що кожен пакет ракет для української ППО потребує складних і тривалих переговорів із партнерами, зокрема з країнами Європи та Сполученими Штатами Америки.

Україна отримає пріоритетне місце на Мюнхенській безпековій конференції, — МЗС
За рік Росія пошкодила 39 суден в портах Одещини та Чорному морі, — дослідження
Умєров: українська делегація готує доповідь Зеленському за підсумками першого дня переговорів в Абу-Дабі
новини
Миколаївці скаржаться на недоглянутість платних парковок: у місті шукають підрядника, аби почати прибирання

Ірина Олехнович
новини
«Сфінтив чорт і спетляв. Чистий мусор», — директор сміттєзвалища Миколаєва «забив стрілку» колишньому колезі

Аліна Квітко
новини
Вроджених вад не виявили: у облздоровʼї розповіли, що з малюком, якого знайшли у смітнику в Миколаєві

Аліса Мелік-Адамян
новини
У мерії Миколаєва відповіли, для чого розробили інтерактивну мапу сміттєвих баків: «Допомагає побачити, чи є проблема»

Юлія Бойченко
новини
У Вознесенську планують виділити ₴1,5 млн на будівництво скандального Центру ментального здоров'я

Альона Коханчук
Умєров: українська делегація готує доповідь Зеленському за підсумками першого дня переговорів в Абу-Дабі
За рік Росія пошкодила 39 суден в портах Одещини та Чорному морі, — дослідження
Україна отримає пріоритетне місце на Мюнхенській безпековій конференції, — МЗС

Вроджених вад не виявили: у облздоровʼї розповіли, що з малюком, якого знайшли у смітнику в Миколаєві

Миколаївці скаржаться на недоглянутість платних парковок: у місті шукають підрядника

3 години тому

До 15 годин без світла: якими будуть графіки відключень на Миколаївщині 4 лютого

Даріна Мельничук

