Зеленський: Україна розраховує досягти миру протягом року завдяки дипломатії

Президент Володимир Зеленський заявив, що припинення бойових дій є головним завданням для України, а мир може бути досягнутий уже протягом року за умови активних переговорів і дипломатичних зусиль.

Про це він сказав в інтерв’ю французькому телеканалу France 2.

«Я дуже сподіваюся (що через рік в Україні буде мир, — прим.). Ми зробимо все, що зможемо. Це наш пріоритет. Мій і моєї команди. Моя команда зараз веде переговори. Наш пріоритет — покласти край цій війні», — наголосив глава держави.

Володимир Зеленський зазначив, що Росія намагається подавати свої ультиматуми як нібито пошук компромісу, водночас продовжуючи обстріли цивільних і використовуючи холод як інструмент тиску. За його словами, кожна атака по мирному населенню лише віддаляє можливість реальних домовленостей.

Президент підкреслив, що дипломатичний шлях для України не означає капітуляції чи прийняття вимог Москви. Він назвав вимогу Росії щодо виходу українських військ з усієї території Донбасу «червоною лінією».

Водночас Володимир Зеленський зауважив, що навіть фіксація лінії фронту на нинішніх позиціях стала б «величезною поступкою» з боку України, однак Київ готовий до діалогу заради збереження незалежності та суверенітету держави.

Коментуючи ініціативу президента Франції Еммануеля Макрона щодо відновлення діалогу з Володимиром Путіним, Володимир Зеленський зазначив, що розмови можливі лише за умови чітких вимог. На його думку, нинішнього тиску на Росію недостатньо, а сам Путін використовує переговори для приниження Європи.

Нагадаємо, після першої тристоронньої зустрічі, яка відбулася 23 січня в Об’єднаних Арабських Еміратах, Володимир Зеленський наголосив, що для досягнення перемир’я в Росії має зрештою «народитися» бажання закінчити війну.

Водночас у Росії назвали старт тристоронніх переговорів між експертними групами України, Сполучених Штатів та Росії, як певний поступ у переговорному процесі.