 Зеленський заявив, що наступний раунд мирних переговорів може пройти у США

Зеленський: найближчим часом можливі нові переговори, ймовірно — у США

Зеленський заявив, що наступний раунд мирних переговорів може пройти у США. Ілюстративне фото: УНІАНЗеленський заявив, що наступний раунд мирних переговорів може пройти у США. Ілюстративне фото: УНІАН

У межах мирних переговорів вже готують наступні зустрічі, які, ймовірно, відбудуться у Сполучених Штатах Америки.

Про це у вечірньому зверненні заявив президент Володимир Зеленський.

Глава держави розповів, що отримав доповідь від переговорної команди після двох днів зустрічей і перемовин в Об’єднаних Арабських Еміратах з американською та російською сторонами.

За словами Зеленського, найближчим часом він очікує команду в Києві для повноцінної особистої доповіді, адже значну частину питань неможливо детально обговорити телефоном.

— Із того, що можна вже сказати, — найближчим часом плануються наступні зустрічі. Вірогідно, в Америці, — сказав Володимир Зеленський.

Він запевнив, що Україна готова до всіх робочих форматів, які можуть реально наблизити мир.

— Важливо, щоб ця війна закінчилася так, щоб у Росії не було винагороди за агресію. Це один із ключових принципів, які повертають і гарантують справжню безпеку. Я дякую всім нашим партнерам, які нас у цьому підтримують, — сказав глава держави.

Раніше Володимир Зеленський вже анонсував новий раунд переговорів у тристоронньому форматі — за участі України, Сполучених Штатів та Росії.

