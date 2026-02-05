«Процес іде»: Зеленський анонсував нову тристоронню зустріч щодо війни

Зеленський заявив про підготовку нового раунду переговорів. Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що новий раунд переговорів у тристоронньому форматі — за участі України, Сполучених Штатів та Росії — може відбутися вже найближчим часом.

Про це він повідомив під час брифінгу.

Заява пролунала після завершення дводенних переговорів в Абу-Дабі, які відбулися 5 лютого. Вони проходили на тлі повернення з російського полону 157 українців — як військових, так і цивільних. Інших результатів перемовин офіційно наразі не оприлюднювали.

Президент зазначив, що під час зустрічі сторони обговорювали широкий спектр питань, водночас визнавши складність діалогу. Детальнішу інформацію, за його словами, згодом надасть українська переговорна група.

«Раз звучить зараз тривога, це говорить про те, що про закінчення війни не домовилися. Я думаю, це зрозуміло. Важливо, що процес іде, хочеться більш швидких результатів. Якщо наступна зустріч є, значить є шанс щодо продовження діалогу, який, безумовно, дуже хочеться, щоб привів до закінчення війни», — сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, після першої тристоронньої зустрічі, яка відбулася 23 січня в Об’єднаних Арабських Еміратах, Володимир Зеленський наголосив, що для досягнення перемир’я в Росії має зрештою «народитися» бажання закінчити війну.

Водночас у Росії назвали старт тристоронніх переговорів між експертними групами України, Сполучених Штатів та Росії, як певний поступ у переговорному процесі.

Крім цього, Володимир Зеленський заявив, що припинення бойових дій є головним завданням для України, а мир може бути досягнутий уже протягом року за умови активних переговорів і дипломатичних зусиль.