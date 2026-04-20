Євродепутати закликають Норвегію збільшити допомогу Україні через доходи від нафти і газу
- Марія Хаміцевич
15:38, 20 квітня, 2026
Окремі депутати Європарламенту закликали Норвегію спрямувати більше коштів на підтримку України, зважаючи на зростання доходів від експорту енергоресурсів.
Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на NRK.
Євродепутати зазначають, що норвезькі компанії отримують значні прибутки через високі ціни на енергоносії, тому країна могла б «проявити відповідальність і поділитися» цими ресурсами.
«Сподіваюся, усі країни, які мають фінансову можливість посилити підтримку України, зроблять це. І зрозуміло, що Норвегія з останніми ціновими тенденціями має нову можливість», — заявила шведська євродепутатка Карін Карлсбро.
Німецький євродепутат Расмус Андерссен також запропонував розглянути додаткове оподаткування прибутків нафтогазових компаній, зокрема норвезької Equinor.
Водночас міністр фінансів Норвегії Єнс Столтенберг наголосив, що ситуація має й інший бік. За його словами, зростання доходів від нафти супроводжується ризиками для пенсійного фонду країни через нестабільність на світових ринках.
«Коли ціни на нафту зростають — наші доходи збільшуються, але падіння ринків впливає на заощадження фонду», — пояснив він.
Єнс Столтенберг додав, що Норвегія вже надає Україні значну підтримку — у понад 10 разів більше, ніж інші європейські країни, якщо враховувати розмір економіки.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 15 квітня провів серію зустрічей у Норвегії. У першій половині дня глава держави зустрівся зі спікером норвезького парламенту Масудом Гаракхані, лідерами політичних партій, а також із кронпринцом Норвегії Гоконом.
