 У Європарламенті підняли питання додаткової підтримки України з боку Норвегії

Євродепутати закликають Норвегію збільшити допомогу Україні через доходи від нафти і газу

Окремі депутати Європарламенту закликали Норвегію спрямувати більше коштів на підтримку України, зважаючи на зростання доходів від експорту енергоресурсів.

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на NRK.

Євродепутати зазначають, що норвезькі компанії отримують значні прибутки через високі ціни на енергоносії, тому країна могла б «проявити відповідальність і поділитися» цими ресурсами.

«Сподіваюся, усі країни, які мають фінансову можливість посилити підтримку України, зроблять це. І зрозуміло, що Норвегія з останніми ціновими тенденціями має нову можливість», — заявила шведська євродепутатка Карін Карлсбро.

Німецький євродепутат Расмус Андерссен також запропонував розглянути додаткове оподаткування прибутків нафтогазових компаній, зокрема норвезької Equinor.

Водночас міністр фінансів Норвегії Єнс Столтенберг наголосив, що ситуація має й інший бік. За його словами, зростання доходів від нафти супроводжується ризиками для пенсійного фонду країни через нестабільність на світових ринках.

«Коли ціни на нафту зростають — наші доходи збільшуються, але падіння ринків впливає на заощадження фонду», — пояснив він.

Єнс Столтенберг додав, що Норвегія вже надає Україні значну підтримку — у понад 10 разів більше, ніж інші європейські країни, якщо враховувати розмір економіки.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 15 квітня провів серію зустрічей у Норвегії. У першій половині дня глава держави зустрівся зі спікером норвезького парламенту Масудом Гаракхані, лідерами політичних партій, а також із кронпринцом Норвегії Гоконом.

Реклама
