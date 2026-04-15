 Зеленський після зустрічей у Норвегії поїде до Італії

Зеленський 15 квітня проведе зустрічі в Норвегії та вирушить до Італії

Зеленський після зустрічей у Норвегії поїде до Італії. Фото: REUTERS, Emilija Jefremova

Президент України Володимир Зеленський 15 квітня проведе серію зустрічей у Норвегії, після чого здійснить візит до Італії.

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на речника президента Сергія Никифорова.

За його словами, у першій половині дня глава держави зустрінеться зі спікером норвезького парламенту Масудом Гаракхані, лідерами політичних партій, а також із кронпринцом Норвегії Гоконом.

«Потім буде переліт до Італії та зустрічі з головою Ради міністрів Джорджею Мелоні та президентом Серджо Маттареллою», — повідомив Сергія Никифоров.

Очікується, що зустріч із прем’єркою Італії розпочнеться близько 15:30 за місцевим часом (16:30 за Києвом).

Напередодні, 14 квітня, Володимир Зеленський розпочав візит до Норвегії, де провів переговори з прем’єр-міністром Йонасом Гаром Стьоре. Перед цим він також відвідав Берлін, де зустрівся з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Нагадаємо, що Норвегія виділить Україні 200 мільйонів доларів бюджетної допомоги через програму Світового банку PEACE. Кошти спрямують на підтримку макроекономічної стабільності та забезпечення роботи базових державних послуг.

