Фінансовий проєкт Koto, запущений співзасновниками українського monobank у Великій Британії у 2020 році, не зміг вийти на заплановані показники і буде ліквідований до кінця року.

Про це співзасновник monobank Михайло Рогальський розповів в інтервʼю DOU, передає dev.ua.

«Проєкт з’явився ще у 2018-му. Ми двічі запускалися в Британії, зробивши pivot (різка зміна напрямку діяльності, — прим.). Замість 6 місяців, як казали консультанти, два роки отримували ліцензію. Вона дозволяє відкривати рахунки й видавати кредити. Але ми не можемо використовувати гроші клієнтів для видачі кредитів», — розповів Михайло Рогальський.

За його словами, з труднощами проєкт зіткнувся вже під час пандемії Covid через падіння попиту на кредити. Тому реальний старт Koto відбувся навесні 2021 року, коли пандемія вже не була такою гострою.

«Ми пропрацювали пів року і зрозуміли, що помилилися з моделлю продукту. Інша проблема полягала в тому, що люди не знали нашого продукту і потрібно було пояснювати, а це довго і дорого», — сказав Михайло Рогальський.

Після цього проєкт здійснив pivot і запустив «кредитну картку в смартфоні» в грудні 2021 року, а Koto перейменували на The Credit Thing, оскільки інша британська компанія «Koyo Loans» подала позов через схожість назви.

«Усе пішло круто, але сталося 24 лютого. Ми мали навесні підіймати раунд. Коли ти будуєш кредитний бізнес, тобі потрібно значно більше коштів, ніж звичайному стартапу. Ми розігналися до одного мільйона фунтів видачі кредитів на місяць. Ми не підняли раунд навесні», — пояснив фінансист.

Він додав, що проєкт намагалися перевести на B2B-модель, але невдало. За словами Михайла Рогальського, наразі The Credit Thing перебуває в процесі ліквідації, з січня його картки стануть неактивними.

Раніше повідомлялось, що monobank — це найпопулярніший в Україні банківський сервіс, який використовує прогресивну модель роботи без фізичних відділень та філій. Він був запущений у 2017 році як спільний проект Universal Bank та Fintech Band, і з того часу завоював довіру мільйонів українців.