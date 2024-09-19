Меморандум з «savED»: у Миколаєві відкрили освітній простір та укриття у ліцеї

Освітній центр «Вулик» у миколаївському ліцеї. Фото: Миколаївська ОВА

У рамках підписаного між Миколаївською обласною військовою адміністрацією та благодійним фондом «savED» Меморандуму про співпрацю, разом із «Plan International» та німецькими партнерами ще в одному ліцеї Миколаєва облаштували укриття, створили освітній центр «Вулик», а також точку доступу до питної води зі свердловини, разом із системою зворотного осмосу.

Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської ОВА.

У четвер, 19 вересня, із результатами виконаних робіт ознайомилися очільник Миколаївської обласної ради Антон Табунщик, радник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації з питань освіти Андрій Зінченко та позаштатний радник першого заступника начальника ОВА Дмитро Тарасенко.

Зазначимо, що освітній центр було відкрито ще наприкінці 2023 року. Там збиралися учні та дошкільнята, які відвідували гуртки та використовували гаджети для навчання.

Освітній центр «Вулик» у миколаївському ліцеї. Фото: Миколаївська ОВА Освітній центр «Вулик» у миколаївському ліцеї. Фото: Миколаївська ОВА

Згодом прийняли рішення про облаштування комфортного укриття, адже у «Вулику» було замало місця та не покривалися всі потреби школярів. Після проведених робіт діти отримали відремонтоване, обладнане сучасними меблями та усім необхідним для навчання укриття. Наразі воно відповідає усім нормам безпеки та розраховано на 1000 школярів.

В ОВА також додали, що користуватися створеною у ліцеї точкою доступу до питної води мають змогу не лише учні та педагоги школи, але й містяни. Наразі такими ж «точками» забезпечено вже 12 шкіл Миколаєва.

«SavED» – благодійний фонд, що займається відновленням доступу до освіти у громадах, що постраждали від війни. Фонд облаштовує укриття, освітні центри, відновлює постраждалі приміщення шкіл, облаштовує тимчасові освітні простори, а також залучає підлітків до відбудови та розвитку власних громад через програму «UActive». Фонд працює у Чернігівській, Київській, Миколаївській, Харківській, Дніпропетровській областях.

Освітній центр «Вулик» у миколаївському ліцеї. Фото: Миколаївська ОВА

Освітній центр «Вулик» у миколаївському ліцеї. Фото: Миколаївська ОВА

Освітній центр «Вулик» у миколаївському ліцеї. Фото: Миколаївська ОВА

Освітній центр «Вулик» у миколаївському ліцеї. Фото: Миколаївська ОВА

Освітній центр «Вулик» у миколаївському ліцеї. Фото: Миколаївська ОВА

Освітній центр «Вулик» у миколаївському ліцеї. Фото: Миколаївська ОВА

Освітній центр «Вулик» у миколаївському ліцеї. Фото: Миколаївська ОВА