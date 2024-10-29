Сєнкевич обговорив морський потенціал Миколаєва з делегацією з Нідерландів
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- Світлана Іванченко
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18:24, 29 жовтня, 2024
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Питання морського потенціалу Миколаєва обговорили сьогодні, 29 жовтня, міський голова Олександр Сєнкевич разом з Першим Почесним Консулом України в Королівстві Нідерланди Карелом Бургером Дірвеном та Головним Операційним Директором ДАМЕН Холдінг Б.В. Марком ван Хайнингеном.
«Миколаїв продовжує жити та розвиватись, навіть в умовах війни. Ми вже будуємо партнерські відносини та працюємо над нашим спільним майбутнім. Для нас важливо забезпечити працевлаштування жителів, аби вони залишались у Миколаєві та будували тут свій побут», — впевнений Сєнкевич.
Крім того, мер висловив подяку голові експертно-громадської ради Миколаївської міськради Артему Ващиленку та виконавчій директорці громадської спілки «Морський кластер України» Олені Жуковій за їхню небайдужість та активну підтримку розвитку Миколаєва.
Раніше повідомлялось, що міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич під час свого візиту до США зустрівся з представниками американських міст, бізнесу та міжнародних організацій для обговорення відновлення Миколаєва, залучення інвестицій та підтримки України у війні з Росією.
Раніше міжнародні партнери відмовилися фінансувати будівництво нового водогону для Миколаєва за так званим «швидким планом», тому кошти на проєкт виділять з резервного фонду державного бюджету.
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