Сєнкевич обговорив морський потенціал Миколаєва з делегацією з Нідерландів

Зустріч Олександра Сєнкевич з делегацією з Нідерландів. Фото: пресслужба Миколаївської міської ради

Питання морського потенціалу Миколаєва обговорили сьогодні, 29 жовтня, міський голова Олександр Сєнкевич разом з Першим Почесним Консулом України в Королівстві Нідерланди Карелом Бургером Дірвеном та Головним Операційним Директором ДАМЕН Холдінг Б.В. Марком ван Хайнингеном.

«Миколаїв продовжує жити та розвиватись, навіть в умовах війни. Ми вже будуємо партнерські відносини та працюємо над нашим спільним майбутнім. Для нас важливо забезпечити працевлаштування жителів, аби вони залишались у Миколаєві та будували тут свій побут», — впевнений Сєнкевич.

Крім того, мер висловив подяку голові експертно-громадської ради Миколаївської міськради Артему Ващиленку та виконавчій директорці громадської спілки «Морський кластер України» Олені Жуковій за їхню небайдужість та активну підтримку розвитку Миколаєва.

Зустріч Олександра Сєнкевич з делегацією з Нідерландів. Фото: пресслужба Миколаївської міської ради

Зустріч Олександра Сєнкевич з делегацією з Нідерландів. Фото: пресслужба Миколаївської міської ради

Зустріч Олександра Сєнкевич з делегацією з Нідерландів. Фото: пресслужба Миколаївської міської ради

Раніше повідомлялось, що міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич під час свого візиту до США зустрівся з представниками американських міст, бізнесу та міжнародних організацій для обговорення відновлення Миколаєва, залучення інвестицій та підтримки України у війні з Росією.

Раніше міжнародні партнери відмовилися фінансувати будівництво нового водогону для Миколаєва за так званим «швидким планом», тому кошти на проєкт виділять з резервного фонду державного бюджету.