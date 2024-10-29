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Сєнкевич обговорив морський потенціал Миколаєва з делегацією з Нідерландів

Зустріч Олександра Сєнкевич з делегацією з Нідерландів. Фото: пресслужба Миколаївської міської радиЗустріч Олександра Сєнкевич з делегацією з Нідерландів. Фото: пресслужба Миколаївської міської ради

Питання морського потенціалу Миколаєва обговорили сьогодні, 29 жовтня, міський голова Олександр Сєнкевич разом з Першим Почесним Консулом України в Королівстві Нідерланди Карелом Бургером Дірвеном та Головним Операційним Директором ДАМЕН Холдінг Б.В. Марком ван Хайнингеном.

«Миколаїв продовжує жити та розвиватись, навіть в умовах війни. Ми вже будуємо партнерські відносини та працюємо над нашим спільним майбутнім. Для нас важливо забезпечити працевлаштування жителів, аби вони залишались у Миколаєві та будували тут свій побут», —  впевнений Сєнкевич

Крім того, мер висловив подяку голові експертно-громадської ради Миколаївської міськради Артему Ващиленку та виконавчій директорці громадської спілки «Морський кластер України» Олені Жуковій за їхню небайдужість та активну підтримку розвитку Миколаєва. 

Зустріч Олександра Сєнкевич з делегацією з Нідерландів. Фото: пресслужба Миколаївської міської радиЗустріч Олександра Сєнкевич з делегацією з Нідерландів. Фото: пресслужба Миколаївської міської ради
Зустріч Олександра Сєнкевич з делегацією з Нідерландів. Фото: пресслужба Миколаївської міської радиЗустріч Олександра Сєнкевич з делегацією з Нідерландів. Фото: пресслужба Миколаївської міської ради
Зустріч Олександра Сєнкевич з делегацією з Нідерландів. Фото: пресслужба Миколаївської міської радиЗустріч Олександра Сєнкевич з делегацією з Нідерландів. Фото: пресслужба Миколаївської міської ради

Раніше повідомлялось, що міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич під час свого візиту до США зустрівся з представниками американських міст, бізнесу та міжнародних організацій для обговорення відновлення Миколаєва, залучення інвестицій та підтримки України у війні з Росією.

Раніше міжнародні партнери відмовилися фінансувати будівництво нового водогону для Миколаєва за так званим «швидким планом», тому кошти на проєкт виділять з резервного фонду державного бюджету.

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