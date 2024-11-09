У Миколаєві шукають донора, який за ₴15 млн капітально відремонтує Каскадний сквер

У Миколаєві планують за донорські кошти капітально відремонтувати Каскадний сквер. Вартість цих робіт оцінюється у 15 мільйонів гривень.

Відповідна інформація розміщена на сайті державної системи DREAM, пишуть «МикВісті».

Ініціатор проєкту – Миколаївська міська рада, а сам сквер знаходиться на балансі комунального підприємства «Миколаївські парки».

Наразі фахівці Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури вже розробили концепцію реконструкції та благоустрою скверу.

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Там планують облаштувати п'ять зон: парадну алею, площу зі сценою, дитячий майданчик, дитячу платформу, а також зону відпочинку та сонячних ванн. Серед іншого — встановити інтерактивне освітлення, центр сімейного дозвілля з укриттям, оглядовий майданчик, відеоспостереження, пандуси та фонтан.

— Головна мета роботи — створення комфортного та інклюзивного сучасного простору, який включав би в себе декілька функцій, зокрема створення зон для тихого та активного відпочинку, універсальність зон та можливості їх використання для сезонних святкувань. Концепцією передбачається розвиток скверу за рахунок прилеглої територій зі сторони набережної Південного Бугу, завдяки чому відкриється гарна панорама на річку, з’являється можливість для створення оглядових майданчиків, інтерактивних пірсів, а також зон для активного відпочинку, – сказав раніше у коментарі «МикВісті» Євген Поляков.

Раніше миколаївці поскаржилися, що стан скверу «Каскадний», який до початку повномасштабної війни знаходився у занедбаному стані, погіршився ще більше.

Про плани реконструювати сквер ще у 2020 році писав мер Миколаєва Олександр Сєнкевич. Тоді міський голова повідомив, що у місті вже розробили проєкт, як виглядатиме зелена зона після оновлення.

Водночас ще у березні 2016 року у Департаменті житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради повідомили, що за 35 мільйонів гривень протягом року капітально відремонтують п'ять скверів, до яких увійшов і сквер на Сухому Фонтані. Проте на сьогодні сквер «Каскадний» досі знаходиться в занедбаному стані.