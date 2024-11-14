У Новому Бузі хочуть збудувати поле для гри в міні-футбол за ₴2,5 млн

Поле для гри в міні-футбол. Фото для ілюстрації з сайту ffp.dp.ua

У Новому Бузі на Миколаївщині планують збудувати майданчик для гри в мініфутбол. На його облаштування хочуть витратити 2,5 мільйона гривень.

Про це свідчить тендер, опублікований у системі публічних закупівель ProZorro, пишуть «МикВісті».

Майданчик планують збудувати на території міського стадіону до кінця цього року. Підрядник повинен улаштувати на території майданчика покриття із синтетичної трави та нанести необхідну розмітку, встановити огорожу з металевої сітки і металеві футбольні ворота. Також необхідно облаштувати двоярусну трибуну з козирком на 10 місць.

Перелік робіт. Скриншот з тендерної документації Перелік робіт. Скриншот з тендерної документації

Раніше, 7 листопада 2024 року на сайті Новобузької громади зявилася інформація про те, що громада отримала 10 рулонів штучного покриття для облаштування міні-поля від Асоціації футболу Миколаївської області на суму понад 500 тисяч гривень.

Зазначимо, що внаслідок одного з ракетних ударів російських військ по Новому Бугу було пошкоджено до 60-80% інфраструктури міського стадіону. 30 серпня 2024 року на сайті громади опублікували проєкт реконструкції міського стадіону, у якому, зокрема, передбачене облаштування майданчика для гри в мініфутбол.

Загалом на повну реконструкцію стадіону необхідно близько 1,3 мільйона євро. Проєктна документація на реконструкцію стадіону була виготовлена ще у 2021 році, роботи мали розпочатися навесні 2022 року в рамках проєкту «Велике будівництво».

Проєкт реконструкції міського стадіону у Новому Бузі. Скриншот з сайту Новобузької громади