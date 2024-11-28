На Одещині хочуть реконструювати будинок під житло для медиків: вже замовили проєкт

Будинок у місті Болград на Одещині, який планують реконструювати під житло для медиків, фото: «Махала»

У місті Болград Одеської області планують реконструювати житловий будинок для розміщення там медичних працівників. Наразі тривають роботи з розроблення проєктної документації.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «МикВісті».

Вартість проєкту оцінили у 834,6 тисячі гривень. Замовник — комунальне некомерційне підприємство «Болградська центральна районна лікарня» міської ради.

Передбачається, що у реконструйованій будівлі проживатимуть медичні працівники, зокрема ті, що мають статус переселенця.

Реклама

Підрядник, згідно тендерної документації, має розробити проєкт до 20 грудня 2024 року, зокрема: провести інженерно-геодезичні вишукування, обстежити обміри, створити робочий проєкт з розрахунком інженерно-технічних заходів та енергоефективності.

У документації має містити інформацію про внутрішнє перепланування, доступ до будівлі маломобільних груп населення, опалення, вентиляцію, кондиціонування, водопостачання, електропостачання та каналізацію, а також благоустрій території — доріжки, зону тихого відпочинку та місце для паркування автомобілів.

Лікарня вже уклала прямий договір на розробку проєкту реконструкції будинку з компанією «Арх Білд Груп». Вона працює на ринку майже 7 років, а основним напрямком роботи є діяльність у сфері архітектури, свідчать дані аналітичної системи УouControl. Компанія зареєстрована в Одесі.

Варто зазначити, що мова йде про так званий «гуртожиток медиків», який почали реконструювати під житло для медичних працівників ще у 2018 році, повідомляє видання Бесарабії «Махала». Тоді з районного бюджету на виготовлення проєкту виділили 380 тисяч гривень, а сама реконструкція мала відбутися за 5,5 мільйона гривень коштів обласного бюджету. Але роботи не були завершені. Кошти використали лише частково. Будівництво зупинилося через проблеми з проєктною документацією та через те, що підрядник не розрахувався з субпідрядником.

Кошти на розробку нового кошторису виділили під час сесії міської ради у жовтні 2024 року.