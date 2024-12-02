Збережемо довкілля разом: у Миколаєві висадили 50 дерев

У Миколаєві висадили 50 дерев. Фото: пресслужба Миколаївської обласної ради

Днями в Миколаєві висадили 50 дерев. Ця ініціатива стала символом турботи про природу, збагачення екосистеми міста та створення затишного простору для громади.

Як повідомляє пресслужба Миколаївської обласної ради, у майбутньому на цій локації планують встановити стелу з іменами загиблих Героїв. А також, облаштувати зону відпочинку, прокласти алеї та висадити ще 50 дерев. Це місце стане не лише простором для відпочинку, але й осередком вшанування пам’яті тих, хто віддав життя за Україну.

«Наше завдання — створювати місця, які збагачують довкілля та водночас нагадують нам про наших Героїв. Це крок до екологічної свідомості та розвитку громадських просторів», — зазначив Антон Табущик.

До висадки дерев долучилися голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик, голова постійної комісії обласної ради з питань екології, охорони довкілля та туризму Алла Ряжських, позаштатна радниця голови облради Валентина Самофал, депутати обласної ради Ігор Мухарський і Володимир Погадаєв, начальниця управління екології та природних ресурсів Миколаївської ОВА Олександра Єфименко, а також начальник міжрайонного відділу державного екологічного нагляду природних ресурсів Миколаївської області Андрій Кузюк.

У Миколаєві висадили 50 дерев. Фото: пресслужба Миколаївської обласної ради У Миколаєві висадили 50 дерев. Фото: пресслужба Миколаївської обласної ради У Миколаєві висадили 50 дерев. Фото: пресслужба Миколаївської обласної ради У Миколаєві висадили 50 дерев. Фото: пресслужба Миколаївської обласної ради У Миколаєві висадили 50 дерев. Фото: пресслужба Миколаївської обласної ради У Миколаєві висадили 50 дерев. Фото: пресслужба Миколаївської обласної ради У Миколаєві висадили 50 дерев. Фото: пресслужба Миколаївської обласної ради У Миколаєві висадили 50 дерев. Фото: пресслужба Миколаївської обласної ради

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