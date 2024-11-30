На Миколаївщині лісівники з військовими висадили 27 тисяч сіянців кримської сосни. Фото: «Південний лісовий офіс»

У Вознесенському районі висадили 27 тисяч сіянців сосни кримської на площі 4 гектарів.

Про це повідомляє «Південний лісовий офіс».

Участь у висадці дерев взяли військовослужбовці, що зараз проходять реабілітацію після поранень або перебувають у відпустці.

— Ми захищаємо нашу землю для майбутніх поколінь, а сьогодні садимо для них ліс, який буде радувати наших онуків та правнуків. За цей час кожен з нас втратив побратимів. Вони з різних куточків країни. І цю висадку ми присвячуємо їм, – розповів боєць Віталій Савчин.

Ліс буде межуватися із супутніми породами, створюючи стійкий екосистемний масив.

Загалом у рамках осінньої кампанії на території Миколаївської та Одеської областей планується висадити понад три тисячі гектарів лісу, із яких уже реалізовано понад третину.

На Миколаївщині лісівники з військовими висадили 27 тисяч сіянців кримської сосни. Фото: «Південний лісовий офіс» На Миколаївщині лісівники з військовими висадили 27 тисяч сіянців кримської сосни. Фото: «Південний лісовий офіс» На Миколаївщині лісівники з військовими висадили 27 тисяч сіянців кримської сосни. Фото: «Південний лісовий офіс»

На Миколаївщині лісівники з військовими висадили 27 тисяч сіянців кримської сосни. Фото: «Південний лісовий офіс»

Нагадаємо, миколаївців просили повідомляти про незаконну вирубку лісів. Також на Миколаївщині в лісі, що постраждав від обстрілів, висадили понад 3,5 тисячі сіянців молодих дерев.