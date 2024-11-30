У Вознесенському районі висадили 27 тисяч сіянців сосни кримської
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- Аліна Квітко
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11:40, 30 листопада, 2024
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У Вознесенському районі висадили 27 тисяч сіянців сосни кримської на площі 4 гектарів.
Про це повідомляє «Південний лісовий офіс».
Участь у висадці дерев взяли військовослужбовці, що зараз проходять реабілітацію після поранень або перебувають у відпустці.
— Ми захищаємо нашу землю для майбутніх поколінь, а сьогодні садимо для них ліс, який буде радувати наших онуків та правнуків. За цей час кожен з нас втратив побратимів. Вони з різних куточків країни. І цю висадку ми присвячуємо їм, – розповів боєць Віталій Савчин.
Ліс буде межуватися із супутніми породами, створюючи стійкий екосистемний масив.
Загалом у рамках осінньої кампанії на території Миколаївської та Одеської областей планується висадити понад три тисячі гектарів лісу, із яких уже реалізовано понад третину.
Нагадаємо, миколаївців просили повідомляти про незаконну вирубку лісів. Також на Миколаївщині в лісі, що постраждав від обстрілів, висадили понад 3,5 тисячі сіянців молодих дерев.
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