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Сєнкевич обговорив проєкти щодо відновлення Миколаєва з керівниками датської компанії NIRAS

Сєнкевич зустрівся з датською компанією NIRAS щодо відновлення МиколаєваСєнкевич обговорив з керівниками датської компанії відновлення Миколаєва. Фото: Миколаївська міська рада 

У Миколаїв завітали маркетингові директори компанії NIRAS з Данії, щоб обговорити можливу співпрацю з міською радою. 

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

Зазначається, що Єспер Каруп Педерсен та Крістіан Зандберг зустрілися з мером Олександром Сєнкевичем в офісі відновлення та розвитку.

Також на зустріч завітали керівники департаментів: житлово-комунального господарства — Дмитро Бездольний, архітектури і містобудування — Євген Поляков, енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій — Алла Луцька, а також економічного розвитку — Тетяна Шуліченко.

Олександр Сєнкевич наголосив, що міська влада зараз працює над відбудовою Миколаєва та активно співпрацює з міжнародними партнерами, зокрема Королівством Данія. 

«Ми хочемо, аби Миколаїв став взірцем у питаннях відкритості та прозорості. Тому запроваджуємо найкращі антикорупційні практики», — сказав Олександр Сєнкевич

Сєнкевич зустрівся з датською компанією NIRAS щодо відновлення Миколаєва. Фото: Миколаївська міська рада Олександр Сєнкевич. Фото: Миколаївська міська рада 

Також він зазначив, що важливим завданням міської влади є відновлення роботи бізнесу. 

«Війна завдала великої шкоди нашому місту. Окрім іншого, її негативні наслідки відчув бізнес. Ми знаємо, наскільки важливим є розширенням його можливостей та створення нових робочих місць. Тому вже зараз працюємо над розв'язання проблеми», — говорить мер.

Під час зустрічі міський голова додав, що знання та багатий досвід компанії NIRAS у реалізації проєктів може допомогти Миколаєву під час відновлення міста та розширення його можливостей.

Сєнкевич зустрівся з датською компанією NIRAS щодо відновлення Миколаєва. Фото: Миколаївська міська рада Крістіан Зандберг. Фото: Миколаївська міська рада 
Сєнкевич зустрівся з датською компанією NIRAS щодо відновлення Миколаєва. Фото: Миколаївська міська рада Єспер Каруп Педерсен. Фото: Миколаївська міська рада 
Сєнкевич зустрівся з датською компанією NIRAS щодо відновлення Миколаєва. Фото: Миколаївська міська рада Сєнкевич обговорив з керівниками датської компанії відновлення Миколаєва. Фото: Миколаївська міська рада 
Сєнкевич зустрівся з датською компанією NIRAS щодо відновлення Миколаєва. Фото: Миколаївська міська рада Дмитро Бездольний. Фото: Миколаївська міська рада 
Сєнкевич зустрівся з датською компанією NIRAS щодо відновлення Миколаєва. Фото: Миколаївська міська рада Сєнкевич обговорив з керівниками датської компанії відновлення Миколаєва. Фото: Миколаївська міська рада
Нагадаємо, Миколаїв відвідали представники «Інженерів без кордонів» з Данії, які вивчали ситуацію з реалізацією проектів Данської програми відбудови.

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