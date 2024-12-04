Сєнкевич обговорив проєкти щодо відновлення Миколаєва з керівниками датської компанії NIRAS

Сєнкевич обговорив з керівниками датської компанії відновлення Миколаєва. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаїв завітали маркетингові директори компанії NIRAS з Данії, щоб обговорити можливу співпрацю з міською радою.

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

Зазначається, що Єспер Каруп Педерсен та Крістіан Зандберг зустрілися з мером Олександром Сєнкевичем в офісі відновлення та розвитку.

Також на зустріч завітали керівники департаментів: житлово-комунального господарства — Дмитро Бездольний, архітектури і містобудування — Євген Поляков, енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій — Алла Луцька, а також економічного розвитку — Тетяна Шуліченко.

Олександр Сєнкевич наголосив, що міська влада зараз працює над відбудовою Миколаєва та активно співпрацює з міжнародними партнерами, зокрема Королівством Данія.

«Ми хочемо, аби Миколаїв став взірцем у питаннях відкритості та прозорості. Тому запроваджуємо найкращі антикорупційні практики», — сказав Олександр Сєнкевич.

Олександр Сєнкевич. Фото: Миколаївська міська рада

Також він зазначив, що важливим завданням міської влади є відновлення роботи бізнесу.

«Війна завдала великої шкоди нашому місту. Окрім іншого, її негативні наслідки відчув бізнес. Ми знаємо, наскільки важливим є розширенням його можливостей та створення нових робочих місць. Тому вже зараз працюємо над розв'язання проблеми», — говорить мер.

Під час зустрічі міський голова додав, що знання та багатий досвід компанії NIRAS у реалізації проєктів може допомогти Миколаєву під час відновлення міста та розширення його можливостей.

Крістіан Зандберг. Фото: Миколаївська міська рада

Єспер Каруп Педерсен. Фото: Миколаївська міська рада

Сєнкевич обговорив з керівниками датської компанії відновлення Миколаєва. Фото: Миколаївська міська рада

Дмитро Бездольний. Фото: Миколаївська міська рада

Сєнкевич обговорив з керівниками датської компанії відновлення Миколаєва. Фото: Миколаївська міська рада