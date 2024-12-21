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Жінки на Миколаївщині самостійно відновлюють село за грантові кошти

Єлизавета розповіла про те, як самостійно відновлюють село. Фото: Суспільне Миколаїв/Валентина ГуроваЄлизавета розповіла про те, як самостійно відновлюють село. Фото: Суспільне Миколаїв/Валентина Гурова

У деокупованій Новопетрівці Миколаївської області місцеві жінки самі відновлюють село. Завдяки гранту ремонтують бібліотеку, створюють пункт незламності та відновлюють криницю, яка була єдиним джерелом води під час окупації.

Про історію місцевих жительок розповіли в репортажі Суспільного.

Під час окупації російськими військами Новопетрівки у 2022 році криниця була єдиним джерелом, де люди набирали воду. Раніше поруч із селом була водойма, але її канали досі заміновані та зруйновані. 

Колодязь у Новопетрівці, який відновлюють місцеві жительки. Суспільне Миколаїв/Валентина ГуроваКолодязь у Новопетрівці, який відновлюють місцеві жительки. Суспільне Миколаїв/Валентина Гурова
Колодязь у Новопетрівці, який відновлюють місцеві жительки. Суспільне Миколаїв/Валентина ГуроваКолодязь у Новопетрівці, який відновлюють місцеві жительки. Суспільне Миколаїв/Валентина Гурова

Тепер жінки власноруч відновлюють колодязь. Для реалізації цього проекту подали заявку на грант та отримано 495 тисяч гривень. 

«Хочу зробити, щоб це село жило. Я тут проживаю — це моя домівка. Морально важко, за ці роки, скільки мій чоловік в полоні, мені нереально важко це витримувати. Краще свою енергію сфокусую на підтримку. Це мені допомагає йти вперед. Коли ти щось робиш, а в кінці, коли це виходить — нереальний позитив», — розповіла місцева жителька Єлизавета.

Додатково на ці кошти реставрують бібліотеку, що була частково зруйнована під час окупації. Російські військові знищували українську літературу, книжками витирали ноги та розпалювали багаття. Наразі в читальню вже завезли нові комп'ютери та принтери, планують організувати кінотеатр.

Також, у будівлі планується створити пункт незламності під назвою «Новопетрівська Woman», а також простір для жінок, де вони зможуть зустрічатися, спілкуватися і підтримувати одна одну.

Місцева жителька Олена зазначає, що попри складнощі, робота просувається.

«Справляємось, як можемо. Щоб люди приходили, спілкувались, допомагали одне одному, і щоб було де діткам розвиватись. Вони звикли ходити у бібліотеку, уроки вчать, всілякі заходи роблять», — впевнена Олена.

Раніше повідомлялось, що а Одесі вже понад рік працює кондитерський цех переселенки з Херсона. Підприємниця виготовляє французькі десерти для кав’ярень, а цех відкрила залучивши грантові кошти. 

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