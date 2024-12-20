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Переселенка з Херсона відкрила кондитерський цех в Одесі, де випікає французькі десерти

Переселенка з Херсона Аліни Шаповал відкрила кондитерський цех в Одесі. Фото: СуспільнеПереселенка з Херсона Аліни Шаповал відкрила кондитерський цех в Одесі. Фото: Суспільне

В Одесі вже понад рік працює кондитерський цех переселенки з Херсона Аліни Шаповал. Підприємниця виготовляє французькі десерти для кав’ярень, а цех відкрила залучивши грантові кошти. 

Про це йде мова у репортажі Суспільного.

Кондитерською справою Аліна почала займатися ще вдома у Херсоні. Спочатку готувала десерти ночами на домашній кухні. Згодом її запросили на позицію шеф-кондитера у мережу кав’ярень. 

Після початку війни та двох місяців окупації у Херсоні Аліна з чоловіком переїхали до Одеси. Влітку 2022 року вони почали власну справу без початкових інвестицій. Перших клієнтів шукали серед кав’ярень. У 2023 році, подалися на грант і отримали 250 тисяч гривень. 

«На грант ми придбали нержавіючі поверхні, систему «осмос», мийки, витяжки, запаси сировини. І оплатили оренду на пів року. Але цей грант треба повернути податками. Тобто це означає, що підприємство має працювати протягом трьох років, два роки — з найманими співробітниками, це обов'язкові умови», — розповіла кондитерка.

Проте цієї суми виявилося недостатньо. Тому розробили бізнес-план, підготували документи та отримали другий грант для ВПО від французької організації Acted. Як розповідає підприємиця, це дозволило придбати професійне обладнання: холодильники, кремозбивальну машину, посудомийку та принтер для малюнків на макаронах. 

За її словами, успіх починається з чіткої бізнес-моделі та поступового розвитку. Загалом в запуск бізнесу вклали близько одного мільйона гривень.

Переселенка з Херсона відкрила кондитерський цех в Одесі де випікає французькі десерти. Фото: СуспільнеПереселенка з Херсона відкрила кондитерський цех в Одесі де випікає французькі десерти. Фото: Суспільне

Кондитерка розповідає, що обрала десерт макарон як основний напрямок через його творчі можливості. Сьогодні кондитерська пропонує 100 різних смаків десерту. В асортименті також є печиво, капкейки, брауні, пряники. 

Підприємиця продовжує розвиватися та мріє відкрити кафе-кондитерську за кордоном. 

«І при чому, хотіла б, мабуть, у форматі кафе-кондитерської відкрити. Щоб туди приходили люди і було де сісти. Тепло і затишно», — підсумувала вона.

Нагадаємо, родина з Миколаєва, яка через війну переїхала до Львівщини, створила бізнес з переробки горіхів.

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