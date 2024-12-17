  • вівторок

    17 грудня, 2024

  • 9.9°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 17 грудня , 2024 вівторок

  • Миколаїв • 9.9° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Родина з Миколаєва, яка через війну переїхала до Львівщини, створила бізнес з переробки горіхів

Родина Інеси та Тараса Петухових, яка через війну переїхала до Львівщини, створила бізнес з переробки горіхів. Фото: Центр «Жіночі перспективи»Родина Інеси та Тараса Петухових, яка через війну переїхала до Львівщини, створила бізнес з переробки горіхів. Фото: Центр «Жіночі перспективи»

Родина Інеси та Тараса Петухових з Миколаєва через війну у 2022 році переїхала до Львівщини. Там вони створили бізнес із переробки волоських горіхів, поєднавши власне хобі з підприємницькою діяльністю.

Про історію родини в рамках курсу «Я можу», розповіли в Центрі «Жіночі перспективи». 

«Ми приїхали з Миколаєва до Львова і десь рік просто жили, адаптувалися, якось шукали себе. У мене була криза: мені 45+, троє дітей, і я не знала, що маю робити», — згадує підприємиця.

За словами Інеси, у ході навчання виникла ідея створити бізнес на основі хобі її чоловіка, а саме, переробки волоських горіхів. 

Реклама

 «На четвертий день у мене зародилася ідея. Я повернулася додому і сказала чоловікові: ми будемо робити з твого хобі бізнес», — розповіла вона. 

Першим кроком була участь у львівському ярмарку. Упродовж 10 днів родина створила бренд, розробила етикетки, пакування та підготувала продукцію.

«Ми дуже боялися, чи вийде щось із цього. Але за два дні продали майже все. Це був момент, коли ми зрозуміли: у нас є шанс», — згадує Інеса Петухова.

Виробництво розташоване у Чишках. Продукцію реалізують через соцмережі, ярмарки, а також працюють над залученням корпоративних клієнтів. Родина акцентує увагу на соціальній складовій, зокрема, сировину закуповують у місцевих мешканців. Крім того залучають до роботи людей із вразливих категорій.

«Не впевнена, що взялися би за це в Миколаєві, а тут якісь такі ресурси піднялися, що у нас немає варіанту цим не займатися. Головне, щоб це подобалось. І щоб ви повірили в себе. Рік тому я боялася навіть виступити, а зараз представляю наш бізнес на великих сценах. Не бійтеся починати, якщо маєте ідею, яка надихає», — переконана підприємиця.

Нагадаємо, що у Березнегуватому на Миколаївщині місцева мешканка, дім якої пошкодили ворожі обстріли, вирішила відкрити свій бізнес та створює букети та сувеніри з мила.

Останні новини про: Бізнес та економіка

На регуляцію безпритульних тварин у Миколаєві у 2025 планують витратити ₴36,4 млн
Програма «Безпечне місто»: у 2025 році на розвиток з бюджету планують виділити ₴49 млн
У 2025 році міськрада Миколаєва планує витратити на догляд за зеленими зонами ₴89 млн
Реклама

Читайте також:

новини

На Миколаївщині у 2025 році хочуть реалізувати 151 інвестиційний проєкт на понад ₴30 млрд

Олена Козубовська
новини

У Миколаєві на базі не працюючого ЖЕКу хочуть створити комунальне підприємство для утримання соціального житла

Олена Козубовська
новини

«Однозначно, відновлення житла», — в Департаменті ЖКГ Миколаєва назвали пріоритет роботи у 2025 році

Юлія Бойченко
новини

Святкова Одеса: як виглядає місто напередодні Нового року

Юлія Бойченко
новини

Зруйнований палац культури в Корабельному районі Миколаєва можна відновити, — УКС

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Бізнес та економіка

У 2025 році міськрада Миколаєва планує витратити на догляд за зеленими зонами ₴89 млн
Програма «Безпечне місто»: у 2025 році на розвиток з бюджету планують виділити ₴49 млн
На регуляцію безпритульних тварин у Миколаєві у 2025 планують витратити ₴36,4 млн

«Однозначно, відновлення житла», — в Департаменті ЖКГ Миколаєва назвали пріоритет роботи у 2025 році

«Укрзалізниця» призначила додаткові потяги на різдвяно-новорічні свята, 2 з яких — до Одеси

2 години тому

Через дронову атаку на Миколаївщині пошкоджено будівлі

Марія Хаміцевич

Головне сьогодні