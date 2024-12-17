Родина з Миколаєва, яка через війну переїхала до Львівщини, створила бізнес з переробки горіхів

Родина Інеси та Тараса Петухових, яка через війну переїхала до Львівщини, створила бізнес з переробки горіхів. Фото: Центр «Жіночі перспективи»

Родина Інеси та Тараса Петухових з Миколаєва через війну у 2022 році переїхала до Львівщини. Там вони створили бізнес із переробки волоських горіхів, поєднавши власне хобі з підприємницькою діяльністю.

Про історію родини в рамках курсу «Я можу», розповіли в Центрі «Жіночі перспективи».

«Ми приїхали з Миколаєва до Львова і десь рік просто жили, адаптувалися, якось шукали себе. У мене була криза: мені 45+, троє дітей, і я не знала, що маю робити», — згадує підприємиця.

За словами Інеси, у ході навчання виникла ідея створити бізнес на основі хобі її чоловіка, а саме, переробки волоських горіхів.

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«На четвертий день у мене зародилася ідея. Я повернулася додому і сказала чоловікові: ми будемо робити з твого хобі бізнес», — розповіла вона.

Першим кроком була участь у львівському ярмарку. Упродовж 10 днів родина створила бренд, розробила етикетки, пакування та підготувала продукцію.

«Ми дуже боялися, чи вийде щось із цього. Але за два дні продали майже все. Це був момент, коли ми зрозуміли: у нас є шанс», — згадує Інеса Петухова.

Виробництво розташоване у Чишках. Продукцію реалізують через соцмережі, ярмарки, а також працюють над залученням корпоративних клієнтів. Родина акцентує увагу на соціальній складовій, зокрема, сировину закуповують у місцевих мешканців. Крім того залучають до роботи людей із вразливих категорій.

«Не впевнена, що взялися би за це в Миколаєві, а тут якісь такі ресурси піднялися, що у нас немає варіанту цим не займатися. Головне, щоб це подобалось. І щоб ви повірили в себе. Рік тому я боялася навіть виступити, а зараз представляю наш бізнес на великих сценах. Не бійтеся починати, якщо маєте ідею, яка надихає», — переконана підприємиця.

Нагадаємо, що у Березнегуватому на Миколаївщині місцева мешканка, дім якої пошкодили ворожі обстріли, вирішила відкрити свій бізнес та створює букети та сувеніри з мила.