Підрядник відбудував перший поверх миколаївського ліцею №60: завершити роботи планують у 2025 році

Підрядник відбудував перший поверх миколаївського ліцею №60, фото: народний депутат Олександр Пасічний/Facebook

Станом на кінець грудня 2024 року підрядник відбудував перший поверх Миколаївського ліцею №60 у Варварівці. Роботи розпочались влітку поточного року.

Про це повідомив народний депутат України, член парламентського комітету з питань бюджету Олександр Пасічний.

Підрядник відбудував перший поверх миколаївського ліцею №60, фото: народний депутат Олександр Пасічний/Facebook Підрядник відбудував перший поверх миколаївського ліцею №60, фото: народний депутат Олександр Пасічний/Facebook Підрядник відбудував перший поверх миколаївського ліцею №60, фото: народний депутат Олександр Пасічний/Facebook

Відбудову навчального закладу поділили на три черги робіт, наразі триває перша, уточнив нардеп.

«Вона передбачає будівництво з нуля нового корпусу, де будуть навчальні кабінети, класи початкової школи, актова зала та найголовніше – укриття. Завершення першої черги дасть змогу закладу відновити очне навчання, що наразі є головним пріоритетом», – повідомив Олександр Пасічний.

Підрядник відбудував перший поверх миколаївського ліцею №60, фото: народний депутат Олександр Пасічний/Facebook

Вартість першої черги робіт складає 102,5 мільйона гривень – їх виділили з фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ. А загальна вартість усіх трьох черг робіт з відбудови ліцею складає 460 мільйонів гривень.

«Завершити відновлення у рамках першої черги планують до кінця 2025 року. Темпи дійсно гарні, на зараз вже зведений перший поверх. Різницю видно із попереднім візитом у вересні, коли лише починали роботи з фундаментом», – додав Олександр Пасічний.

Підрядник відбудував перший поверх миколаївського ліцею №60, фото: народний депутат Олександр Пасічний/Facebook Підрядник відбудував перший поверх миколаївського ліцею №60, фото: народний депутат Олександр Пасічний/Facebook

Народний депутат також поспілкувався із директоркою ліцею та вчителями.

«Вони дуже чекають на закінчення відновлення та виходу на очне навчання. Педагоги показали свої класи, розповіли про методи, які використовують для зацікавлення та мотивації учнів, а також ті матеріали, які вдалося зберегти зі зруйнованого корпусу. Для цих людей школа – це життя. Вони віддані своїй справі та з нетерпінням чекають на той час, коли навчання знову буде в офлайні. Продовжуємо працювати та відновлювати нашу країну таким чином, аби вона була ще кращою, ніж до повномасштабного вторгнення!», – додав Олександр Пасічний.

Миколаївський ліцей №60, фото: народний депутат Олександр Пасічний/Facebook Миколаївський ліцей №60, фото: народний депутат Олександр Пасічний/Facebook

Більше про відбудову навчального закладу читайте у матеріалі «МикВісті»: «Зруйнована ціла історія». Якою буде доля миколаївського ліцею №60?

Відбудова ліцею №60

Навчальний заклад було зруйновано у липні 2022 року. Внаслідок атаки було знищено один із корпусів ліцею, пошкоджено також дитячий майданчик поряд.

У грудні 2023 року Департамент містобудування ОВА оголосив тендер на відбудову зруйнованого корпусу ліцею №60 у Варварівці. Підрядником стала «Будівельна компанія «Інтербуд», яка запропонувала виконати роботи за 102,5 мільйона гривень.

Цьогоріч уряд спрямував на відбудову навчального закладу 76,6 мільйона гривень. А відбудову ліцею підрядна компанія розпочала влітку 2024 року. Завершити роботи планують у серпні 2025 року.

В ліцеї, згідно з розробленим проєктом, який надали редакції «МикВісті», планують збудувати нову триповерхову будівлю. На першому поверсі планують розмістити гардеробну, класні приміщення, читальну залу бібліотеки, залу хореографії, санвузли та підсобні приміщення. На другому поверсі — класні приміщення, кабінет директора, санвузли, кабінети фізики та хімії, лаборантську з хімії, спортивну залу, снарядну, санвузли та підсобні приміщення. А на третьому поверсі — репетиційну, актову залу, роздягальню, учительську, ресурсну кімнату, кабінет та лабораторію біології, спортивну залу, класні приміщення, санвузли та підсобні приміщення. У новому корпусі також планують облаштували ліфт.

Зазначимо, що навчальний заклад був першим об’єктом міської програми «Теплий дім». Після ремонту його відкрили восени 2018 року. Зауважимо, що ракетний удар РФ нанесла по іншому корпусу закладу.