Грант $150 тисяч: в Одесі створять громадський хаб

Громадський простір VCENTRI HUB у Києві. Ілюстративне фото: kyiv.klichko.org

В Одесі відкриють хаб для громадських ініціатив та реалізації соціальних проєктів. Його планують облаштувати за грантові кошти у двоповерховій будівлі на вулиці Успенській.

Про це стало відомо під час позачергового засідання Виконкому, повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Приміщення передали на баланс «Одеського муніципального молодіжного центру». Ремонт буде виконано в межах гранту від Програми розвитку ООН (UNDP) у розмірі майже 150 тисяч доларів. Завершити роботи планують до 15 березня.

Міський голова Геннадій Труханов підкреслив, що хаб стане місцем рівних можливостей та безбар’єрного середовища. Він також доручив управлінню капітального будівництва підтримати молодь у реалізації проєкту.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві планують відкрити молодіжний хаб за підтримки Данії.