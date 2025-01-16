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Правоохоронці закликають молодь повідомляти про спроби вербувань російським спецслужбами

Наслідки пожежі в будівлі Миколаївського районного суду, яку скоїв підліток на замовлення російських спецслужб. Фото: НацполіціяНаслідки пожежі в будівлі Миколаївського районного суду, яку скоїв підліток на замовлення російських спецслужб. Фото: Нацполіція

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією запустили кампанію, спрямовану на протидію вербуванню молоді російськими спецслужбами та попередження диверсій.

Правоохоронці презентували соціальний відеоролик від режисера Любомира Левицького: «Не пали своїх! «Спали» ворога!». Він розповідає історію двох підлітків, які погодилися на злочин за вказівкою російського ФСБ, але були затримані українськими спецслужбами.

Зазначається, що російські агенти активно використовують соцмережі для вербування підлітків, пропонуючи їм виконати підпали, мінування чи інші протизаконні дії. 

«За ці злочини передбачена сувора кримінальна відповідальність навіть для неповнолітніх», — говориться у повідомленні. 

Правоохоронці закликають повідомляти про спроби вербувань у чат-бот. Туди можна передати деталі пропозицій від агентів, а також їх номери телефонів чи нікнейми. Уся інформація конфіденційна й ретельно перевіряється правоохоронними органами.

Станом на січень через чат-бот уже надійшло понад 1,3 тисячі повідомлень. У 2024 році правоохоронці затримали понад 450 людей, які виконували завдання від російських кураторів. Всі вони отримали підозри та постануть перед судом.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві поліцейські затримали 18-річного хлопця, якого підозрюють у підпалі будівлі суду. Він виконував «замовлення від куратора», і тепер йому загрожує до 10 років тюрми.

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