У Миколаєві відбулась робоча зустріч щодо реалізації Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?»

Реалізації Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?» на Миколаївщині. Фото: Миколаївська ОДА

У четвер, 30 січня, представники координаційного центру з психічного здоров’я Кабінету Міністрів України та регіональних координаторів регіонів України Всеукраїнської програми «Ти як?» прибули з візитом до Миколаєва у рамках Всеукраїнської програми з ментального здоров’я «Ти як?».

Про це повідомляє Миколаївська обласна державна адміністрація.

Під час заходу були присутні заступник начальника обласної військової адміністрації Юрій Гранатуров, голова обласної ради Антон Табунщик, заступник міського голови Анатолій Петров,голова координаційного центру з психічного здоров’я КМУ Оксана Збітнєва, експертка координаційного центру з психічного здоров’я КМУ Ольга Горбаньова та регіональні координатори Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?».

На початку заходу Юрій Гранатуров презентував результати роботи Всеукраїнської програми з ментального здоров’я «Ти як?», розповів про успіхи ініціативи та подальші кроки.

«Програма «Ти як?» у Миколаївській області вже показала позитивні результати. Завдяки роботі медиків та представників програми покращено доступ до ментального здоров'я для населення, зросла обізнаність людей про важливість психічної рівноваги, а психологи отримали додаткові знання та інструменти для роботи. Ми працюємо у цьому напрямку та продовжуємо розширювати програму, забезпечуючи доступність послуг з ментального здоров'я в кожному місті, селі та громаді області», — під час обговорення сказав Юрій Гранатуров.

Юрій Гранатуров та Антон Табунщик. Фото: Миколаївська ОДА

Голова Координаційного центру з психічного здоров’я КМУ Оксана Збітнєва зауважила на тому, що завдяки впровадженню системних ініціатив рівень обізнаності про ментальне здоров'я серед мешканців значно зріс. Особливо важливо, що ця програма охоплює найуразливіші категорії населення, зокрема мешканців прифронтових і деокупованих територій, які пережили значні стреси та випробування.

«Ми переконані, що такі ініціативи є надзвичайно важливими не лише в контексті сьогодення, а й для довгострокового зміцнення стійкості українського суспільства. Ментальне здоров'я – це основа відновлення країни, і ми продовжимо працювати над тим, щоб кожен, хто потребує допомоги, міг її отримати», — сказала Оксана Збітнєва.

Оксана Збітнєва та Ольга Горбаньова. Фото: Миколаївська ОДА

До зустрічі також долучилися керівники структурних підрозділів Миколаївської обласної військової адміністрації та Миколаївської міської ради.

Завдяки програмі «Ти як?» мешканці Миколаївщини отримують необхідну підтримку та допомогу, що є важливим кроком на шляху до відновлення та зміцнення ментального здоров'я нації. Юрій Гранатуров зазначив, що робота у рамках програми триває.

Також додали, що Всеукраїнська програма ментального здоров'я Ти як? — ініціатива першої леді Олени Зеленської, спрямована на розбудову якісної системи надання послуг у сфері психосоціальної підтримки та розвиток культури піклування про ментальне здоров'я.

Реалізації Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?» на Миколаївщині. Фото: Миколаївська ОДА

Реалізації Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?» на Миколаївщині. Фото: Миколаївська ОДА

Реалізації Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?» на Миколаївщині. Фото: Миколаївська ОДА

Нагадаємо, 29 січня, з робочим візитом до Миколаївської області прибув Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.