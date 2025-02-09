У Південноукраїнську планують відкрити центр реабілітації для військових

Львівський реабілітаційний центр «Незламні», фото: Миколаївська міська рада

У Південноукраїнську Миколаївської області планують створити центр реабілітації військовослужбовців.

Це питання розглядали під час наради з питань організації реабілітації ветеранів громади, повідомили у виконавчому комітеті Південноукраїнської міської ради.

Наразі розглядається два варіанти, де можна було б розмістити центр: Південноукраїнську міську багатопрофільну лікарню та Південноукраїнський міський центр первинної медико-санітарної допомоги.

Учасники вирішили збиратися раз на два тижні. Вони мають напрацювати пропозиції та вихідні дані для розробки проєкту реабілітаційного центру.

Нагадаємо, з бюджету Миколаєва планують виділити мільйон гривень на придбання будівлі, де облаштують центр протезування для українських військових. Йдеться про двоповерхову будівлю поряд з міською лікарнею №4, на базі якої планують відкрити центр протезування. Для цього німецька компанія Horus Prosthetics GmbH вже надала місту обладнання та технологію виготовлення протезів.

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