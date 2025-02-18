Миколаївщину відвідали громади-партнери у рамках Національного проєкту «Пліч-о-пліч: згуртовані громади». Фото: Миколаївська ОДА

Протягом двох днів громади-партнери та координатори Національного проєкту «Пліч-о-пліч: згуртовані громади» відвідували Миколаївщину, щоб побачити наслідки ворожих атак, поспілкуватися з місцевими жителями та запитати про потреби. За підсумками поїздки делегації відбулась спільна робоча нарада.

Про це повідомляє Миколаївська обласна державна адміністрація.

У засіданні взяв участь і начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Він подякував громадам-партнерам за підтримку та висловив сподівання на плідну співпрацю.

«Насамперед об'єднавшись і тільки спільними зусиллями ми зможемо відбудувати та відновити населені пункти, які постраждали від ворожих атак. Я дякую усім, хто підтримує прифронтові громади», — сказав Віталій Кім.

Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Фото: Миколаївська ОДА

Також у рамках Національного проєкту «Пліч-о-пліч: Згуртовані громади» територіальні громади Миколаївської області отримали партнерів з різних областей України.

Встановлено партнерські відносини між Коростенською міською (Житомирська область) та Шевченківською сільською громадами; Шполянською міською (Черкаська область) та Первомайською селищною громадами; Голованівською селищною (Кіровоградська область) та Широківською сільською громадами; Кетрисанівською сільською (Кіровоградська область) та Галицинівською сільською громадами; Житомирською міською та Миколаївською міської громадами; Пустомитівською міською (Львівська область) та Снігурівською міською громадами.

Крім цього, 18 лютого 2025 року до ініціативи долучилася і Новобузька міська громада, яка підписала Меморандум про співпрацю з Болехівською міською громадою Івано-Франківської області.

Миколаївщину відвідали громади-партнери у рамках Національного проєкту «Пліч-о-пліч: згуртовані громади». Фото: Миколаївська ОДА

Миколаївщину відвідали громади-партнери у рамках Національного проєкту «Пліч-о-пліч: згуртовані громади». Фото: Миколаївська ОДА

Миколаївщину відвідали громади-партнери у рамках Національного проєкту «Пліч-о-пліч: згуртовані громади». Фото: Миколаївська ОДА

Миколаївщину відвідали громади-партнери у рамках Національного проєкту «Пліч-о-пліч: згуртовані громади». Фото: Миколаївська ОДА

Миколаївщину відвідали громади-партнери у рамках Національного проєкту «Пліч-о-пліч: згуртовані громади». Фото: Миколаївська ОДА

Миколаївщину відвідали громади-партнери у рамках Національного проєкту «Пліч-о-пліч: згуртовані громади». Фото: Миколаївська ОДА

Миколаївщину відвідали громади-партнери у рамках Національного проєкту «Пліч-о-пліч: згуртовані громади». Фото: Миколаївська ОДА

Миколаївщину відвідали громади-партнери у рамках Національного проєкту «Пліч-о-пліч: згуртовані громади». Фото: Миколаївська ОДА

Миколаївщину відвідали громади-партнери у рамках Національного проєкту «Пліч-о-пліч: згуртовані громади». Фото: Миколаївська ОДА

Миколаївщину відвідали громади-партнери у рамках Національного проєкту «Пліч-о-пліч: згуртовані громади». Фото: Миколаївська ОДА

Миколаївщину відвідали громади-партнери у рамках Національного проєкту «Пліч-о-пліч: згуртовані громади». Фото: Миколаївська ОДА

Нагадаємо, у січні начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім провів онлайн-зустріч у режимі відеоконференції з міністром науки та культури Нижньої Саксонії Фалько Морсом.