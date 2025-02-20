Єднання заради відбудови: місто Шпола з Черкащини підтримуватиме Первомайську селищну громаду
- Пресреліз
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- Миколаївська ОДА
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19:18, 20 лютого, 2025
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У рамках національного проєкту Пліч-о-пліч: Згуртовані громади Первомайську громаду відвідали представники Шполянської громади Черкаської області, Міністерства розвитку громад та територій України та Миколаївської обласної військової адміністрації. Лейтмотивом поїздки стала повоєнна відбудова та спільні напрацювання з місцевою владою.
До складу Первомайської громади входить 11 сіл. У 2022 році тут тривали активні бойові дії, а частина населених пунктів була в окупації дев'ять місяців. Через ворожі обстріли зруйнована чи не уся інфраструктура та значно пошкоджений житловий фонд. Проте люди повертаються й громада поступово відбудовується.
«Наш головний скарб — це люди. Попри руйнівні наслідки бойових дій, населенні пункти відроджуються. Зі Шполянською міською громадою ми підписали у грудні минулого року меморандум та визначили пріоритети у співпраці. Будемо розвивати й культурні та спортивні відносини», — сказав начальник Первомайської селищної військової адміністрації Максим Коровай.
Так вже є домовленість щодо соціальної співпраці. Шполянська громада допомагатиме у розробці рекомендацій, статутів, положень при створенні Центру надання соціальних послуг і Центру надання адміністративних послуг.
«Ми готові ділитися досвідом та підставляти надійне плече цій громаді. Я на власні очі побачив, якої біди наробила російська навала і яку жагу до життя на власній, рідній землі мають місцеві», — зазначив заступник Шполянського міського голови Дмитро Коваль.
Своєю чергою координатор національного проєкту «Пліч-о-пліч: згуртовані громади» Міністерства розвитку громад та територій України Максим Михайлик наголосив, що проєкт передбачає створення механізмів співпраці, які допоможуть громадам-форпостам отримувати необхідну підтримку: від гуманітарної допомоги до відновлення інфраструктури, економічного розвитку та покращення якості послуг для місцевих жителів.
«Мета проєкту — зміцнити співпрацю між прифронтовими громадами-форпостами та тиловими громадами-партнерами. Це рішення спрямоване на підсилення єдності країни, подолання наслідків війни та підтримку життєдіяльності громад, що опинилися в найскладніших умовах», — сказав він.
Нагадаємо, протягом двох днів громади-партнери та координатори Національного проєкту «Пліч-о-пліч: згуртовані громади» відвідували Миколаївщину, щоб побачити наслідки ворожих атак, поспілкуватися з місцевими жителями та запитати про потреби. За підсумками поїздки делегації відбулась спільна робоча нарада.
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