На Одещині реконструюють дев'ятиповерхівку після російських атак

Багатоповерхівка в Сергіївці, яку відновлюють після російських атак. Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури

У Сергіївці на Одещині триває реконструкція дев'ятиповерхової будівлі, яка була пошкоджена через російські атаки 1 липня 2022 року. Завершити роботи планують до кінця квітня цього року.

Як повідомили у пресслужбі обласної Служби відновлення та розвитку інфраструктури, відбудову пошкодженої багатоповерхівки розпочали наприкінці 2023 року.

Зазначається, що вже проклали всі інженерні мережі, відновили конструкцію будівлі, звели стіни, пофарбували фасад та внутрішні стіни під'їздів, проклали керамічну плитку в санвузлах і простелили лінолеум у квартирах, облаштували вентиляційну систему в бомбосховищі.

Крім того, на завершальній стадії встановлення пандусів та поручнів. Триває фарбування стін у квартирах, монтаж вимикачів та розеток. Продовжують відновлювати покрівлю будівлі.

Повідомляється, що реконструкцію фінансує Фонд ліквідації наслідків збройної агресії.

Дев’ятиповерховий будинок у Сергіївці на Одещині був зруйнований 1 липня 2022 року. Тоді росіяни випустили по селищу три ракети типу Х-22 — одна з них влучила в цокольний поверх будинку. Вибух повністю знищив перший під’їзд, два інших були сильно пошкоджені. 105 зі 106 квартир дев’ятиповерхівки були зруйновані.

Реконструкція будівлі на Одещині. Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури

Раніше повідомлялось, що в Одесі продовжується ремонт 16-поверхового будинку, який був пошкоджений російською ракетою 29 грудня 2023 року. Наразі відновили залізобетонний каркас та провели монолітні роботи.