На Одещині планують відновити яхтинг: питання розгляне РНБО

Яхти в Одесі. Архівне фото: odessa-life

Одеська обласна військова адміністрація направила пакет документів до Офісу президента та Ради національної безпеки і оборони України для ухвалення рішення щодо відновлення яхтингу в регіоні.

Про це заявив заступник голови ОВА Сергій Кропива під час заходу Freight Forwarders Updates 2025, пише «Інтерфакс-Україна».

Він зазначив, що наразі важко спрогнозувати, коли саме може бути відновлений яхтинг, однак ОВА вже провела необхідну роботу та передала відповідні матеріали для узгодження.

Кропива також нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення багато підприємців зверталися до влади з проханням допомогти вивезти яхти з України. Нині ж питання їхнього повернення та відновлення діяльності галузі потребує чіткого алгоритму.

«Ми роботи проводимо, відповідні матеріали й документи спрямували в Офіс президента і на РНБО, щоб мати якусь дорожню карту», — зазначив посадовець.

За його словами, питання активно обговорювалося з представниками ВМС та військовими.

Раніше повідомлялось, що у мерії Миколаєва створили робочу групу для інвентаризації майна комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Атлант» та причалу, де зберігаються плавзасоби.

Нагадаємо, що у Миколаєві планують відремонтувати будівлю та елінг спортивної школи з вітрильного спорту «Обласний яхт-клуб», які зазнали пошкоджень внаслідок однієї з російських атак по місту.