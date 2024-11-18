«Обласний яхт-клуб» у Миколаєві до кінця року хочуть відремонтувати за понад ₴4 млн
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- Олена Козубовська
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14:08, 18 листопада, 2024
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У Миколаєві планують відремонтувати будівлю та елінг спортивної школи з вітрильного спорту «Обласний яхт-клуб», які зазнали пошкоджень внаслідок однієї з російських атак по місту.
Відповідні тендери замовник — ОСДЮСШОР «Обласний яхт-клуб», оприлюднив у системі публічних закупівель ProZorro, пишуть «МикВісті».
На ці роботи з місцевого бюджету планують виділити загалом 4,2 мільйона гривень. Для поточного ремонту будівлі яхт-клубу передбачено 2 мільйони 722 тисячі 360 гривень. Торги заплановано на 22 листопада. Серед запланованих робіт — заміна вікон і дверей, встановлення підвіконь, відновлення відкосів та оновлення металевих ґрат. Завершити ремонт будівлі переможець тендеру має до 7 грудня 2024 року.
Також проведуть капітальний ремонт елінгу — ангара для зберігання човнів. Роботи включають заміну покрівлі, ремонт металевих воріт, а також оновлення водостічних труб і освітлення.
Торги за цим тендером відбулися 13 листопада. Єдиним учасником стала компанія ТОВ «Термо Буд Інжиніринг», яка отримала замовлення на суму 1 мільйон 496 тисяч 300 гривень. Згідно з даними, що містяться в аналітичній системі YouControl, це перший тендер компанії за всі роки її існування. «Термо Буд Інжиніринг» заснована у Миколаєві в 2016 році Олександром Гіндюком і до 2024 року не брала участі в державних закупівлях.
Яхт-клуб у Миколаєві
За декілька місяців до повномасштабної війни — у жовтні 2021 року — уряд виділив з державного бюджету 4 мільйони гривень на розробку проєкту реконструкції яхт-клубу у Миколаєві: прибережної зони відпочинку та реставрації історичної будівлі.
Ще у вересні 2021 року очільник Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім повідомив, що з держбюджету виділять гроші на реконструкцію яхт-клубу, водно-спортивної бази «Спартак» та двох обласних лікарень. Через кілька днів обласна рада з другої спроби внесла зміни до бюджету на 2021 рік, які передбачали виділення 6 мільйонів гривень на проєкти реконструкції декількох об'єктів, зокрема набережної у яхт-клубі.
Згодом на території яхт-клубу підприємці встановили архітектурні споруди – арт-об'єкт у вигляді жіночого силуету, присвячена радянським мультиплікаційним героям скульптура «Крокодил Гена та Чебурашка», а також реконструювали фонтан із жабами, який знаходиться біля ресторану «Карабас».
Очільник облдержадміністрації Віталій Кім вважає, що реконструкція обласного яхт-клубу має наголошувати на його історії, а розміщення будь-яких скульптур чи об'єктів на орендованій землі має відбуватися не відповідно до особистого смаку підприємця, а за погодженням з владою. Водночас він розповів, що очікує на фінансування з держбюджету, щоб втілити в життя масштабний проєкт реконструкції яхт-клубу, під час якого в ньому знесуть самовільно поставлені скульптури та об'єкти.
А навесні 2019 року мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розкритикував обласну державну адміністрацію за стан обласних об'єктів, що знаходяться на території Миколаєва. Він висловив сподівання, що депутати, які пройдуть до обласної ради після виборів у жовтні 2020 року, передадуть у власність міста яхт-клуб та розповідав про плани відродити миколаївську марину на території яхт-клубу після його передачі до міської власності.
Водночас на той момент голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко заявляв, що яхт-клуб необхідно передати на баланс Миколаєва, оскільки «обласна влада його не розвиватиме».
У грудні 2020 року тодішня голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва виступила за передачу об'єктів обласної комунальної власності місцевим громадам, зокрема, миколаївського яхт-клубу.
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