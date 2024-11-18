«Обласний яхт-клуб» у Миколаєві до кінця року хочуть відремонтувати за понад ₴4 млн

Будівля «Обласного яхт-клубу» у Миколаєві. Фото з сайту travels.in.ua

У Миколаєві планують відремонтувати будівлю та елінг спортивної школи з вітрильного спорту «Обласний яхт-клуб», які зазнали пошкоджень внаслідок однієї з російських атак по місту.

Відповідні тендери замовник — ОСДЮСШОР «Обласний яхт-клуб», оприлюднив у системі публічних закупівель ProZorro, пишуть «МикВісті».

На ці роботи з місцевого бюджету планують виділити загалом 4,2 мільйона гривень. Для поточного ремонту будівлі яхт-клубу передбачено 2 мільйони 722 тисячі 360 гривень. Торги заплановано на 22 листопада. Серед запланованих робіт — заміна вікон і дверей, встановлення підвіконь, відновлення відкосів та оновлення металевих ґрат. Завершити ремонт будівлі переможець тендеру має до 7 грудня 2024 року.

Також проведуть капітальний ремонт елінгу — ангара для зберігання човнів. Роботи включають заміну покрівлі, ремонт металевих воріт, а також оновлення водостічних труб і освітлення.

Торги за цим тендером відбулися 13 листопада. Єдиним учасником стала компанія ТОВ «Термо Буд Інжиніринг», яка отримала замовлення на суму 1 мільйон 496 тисяч 300 гривень. Згідно з даними, що містяться в аналітичній системі YouControl, це перший тендер компанії за всі роки її існування. «Термо Буд Інжиніринг» заснована у Миколаєві в 2016 році Олександром Гіндюком і до 2024 року не брала участі в державних закупівлях.

Державні закупівлі у яких брала участь компанія. Скриншот з YouControl