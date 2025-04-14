На Одещині влада відзвітувала про модернізацію зрошувальних систем

Модернізація магістрального каналу зрошувальної системи на Одещині. Фото: Одеська ОВА

На Одещині реконструювали магістральний канал Нагірнянської зрошувальної системи. В обласній владі запевняють, що оновлення зменшить втрати води та збільшити площу зрошення майже до 5 тисяч гектарів.

Як відзвітував начальник ОВА Олег Кіпер, модернізували 2,6 кілометри магістрального каналу.

— До реконструкції канал функціонував з ефективністю лише 45%, це призводило до значних втрат води та ускладнювало роботу насосних станцій. Після завершення робіт коефіцієнт корисної дії каналу підвищився до 90%, це забезпечить стабільне водопостачання для сільськогосподарських потреб, — запевнив Олег Кіпер.

За його словами, проєкт фінансується з обласного бюджету. Планується збільшити площу зрошення на 4,8 тисяч гектарів.

Модернізація магістрального каналу зрошувальної системи на Одещині. Фото: Одеська ОВА Модернізація магістрального каналу зрошувальної системи на Одещині. Фото: Одеська ОВА

Раніше повідомлялось, що у Херсонській області завершили ремонт з відновлення дюкера Інгулецької зрошувальної системи, зруйнованої росіянами.