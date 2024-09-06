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На Херсонщині відновили зруйнований росіянами дюкер Інгулецької зрошувальної системи

Інгулецька зрошувальна система на Миколаївщині, 2018 рік. Фото із соцмережІнгулецька зрошувальна система на Миколаївщині, 2018 рік. Фото із соцмереж

У Херсонській області завершили ремонт з відновлення дюкера Інгулецької зрошувальної системи, зруйнованої росіянами. 

Про це 6 вересня повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, понад 50 кілометрів каналів цьогоріч забезпечать поливом три тисячі гектарів полів, а в наступному році — вдвічі більшу площу.

Також очільник ОВА повідомив про запуск в області першої дощувальної машини українського виробництва, яка буде зрошувати 70 гектарів полів. Протягом вересня кількість подібних установок збільшать до пʼяти, щоб охопити поливом понад півтисячі гектарів земель.

«Впевнений, що завдяки відновленню зрошення, наступного року буде набагато більше херсонських кавунів, томатів та інших овочів, якими завжди славилася наша область», — наголосив Олександр Прокудін.

Він зазначив, що проєкт реалізували за підтримки UNITED24, ТОВ «АВТ Баварія Україна» та військовослужбовців 18 окремого мостового батальйону 1 окремої бригади імені князя Лева Державної спецслужби транспорту.

Нагадаємо, що у минулому році на Миколаївщини у результаті підриву Каховської ГЕС без джерела води залишилося 350 тисяч гектарів зрошувальних земель.

Як відомо, що на території Миколаївської області під час тимчасової окупації війська Росії ховалися в зрошувальних системах та використовували їх плити для свого укриття. 

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