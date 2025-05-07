  • середа

    7 травня, 2025

  • 16.4°
    Гроза

    Миколаїв

  • 7 травня , 2025 середа

  • Миколаїв • 16.4° Гроза

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві повернулись до ідеї облаштувати велодоріжку неподалік парку «Ліски»: для цього шукають донора

Велодоріжка у центрі Миколаєва, 15 серпня 2024 рік, фото «МикВісті»Велодоріжка у центрі Миколаєва, 15 серпня 2024 рік, фото «МикВісті»

Департамент житлово-комунального господарства міської ради шукає донора, який облаштує велосипедну доріжку неподалік парку «Ліски» у Заводському районі Миколаєва. 

Відповідний проєкт опублікований на сайті державної системи DREAM, пишуть «МикВісті».

Ділянка вулиці Курортної, де планують облаштувати велодоріжку. Фото: Департамент ЖКГ міської радиДілянка вулиці Курортної, де планують облаштувати велодоріжку. Фото: Департамент ЖКГ міської ради
Ділянка вулиці Курортної, де планують облаштувати велодоріжку. Фото: Департамент ЖКГ міської радиДілянка вулиці Курортної, де планують облаштувати велодоріжку. Фото: Департамент ЖКГ міської ради
Ділянка вулиці Курортної, де планують облаштувати велодоріжку. Фото: Департамент ЖКГ міської радиДілянка вулиці Курортної, де планують облаштувати велодоріжку. Фото: Департамент ЖКГ міської ради

Відремонтувати тротуар та облаштувати велодоріжку планують по вулиці Курортній — від вулиці Євгенія Логінова (колишня Крилова, — прим.) до вулиці Генерала Олекси Алмазова (колишня Генерала Карпенка, — прим.).

Ескіз велодоріжки по вулиці Курортній у Миколаєві. Фото: сайт державної системи DREAMЕскіз велодоріжки по вулиці Курортній у Миколаєві. Фото: сайт державної системи DREAM

Скільки коштуватимуть ці роботи у системі не вказано, однак ідею облаштувати у цій локації велодоріжку озвучували ще до повномасштабного вторгнення — у вересні 2021 року. Тоді ці роботи оцінили 4,6 мільйона гривень. Для облаштування велодоріжки вздовж вулиці Курортної, як повідомлялось, треба було вирубати 67 тополь і акацій. Замість них обіцяли висадити 70 нових дерев.

Велорух у Миколаєві

Ще у 2021 році в мерії розглядали кілька проєктів щодо облаштування велодоріжок у Миколаєві. Цього ж року, 7 листопада, закінчили нанесення велорозмітки по Соборній. Однак вже у грудні фарба почала змиватися. Пізніше у мерії Миколаєва визнали, що фарба на велодоріжці в центрі нанесена з порушеннями та пообіцяли виправити ситуацію.

Також у вересні 2021 року Департамент житлово-комунальних послуг міської ради уклав договір із київською компанією «Істок-А» на будівництво першої повноцінної велодоріжки у Миколаєві за 4,6 мільйона гривень. Раніше там заявили, що для облаштування велодоріжки по вулиці Курортній необхідно вирубати 67 тополь та акацій. Натомість пообіцяли висадити 70 нових дерев. Проєкт не було втілено через початок повномасштабної війни з РФ.

Минулого року велорух Миколаєва розкритикував проєкт ДЖКГ по облаштуванню велосмуги від парку «Народний Сад» до парку «Перемоги». Миколаївські велосипедисти незадоволені якістю асфальту, ділянки якого виділяють під смуги. Також там поскаржилися, що чиновники проігнорували домовленості з велорухом з облаштування смуг.

Водночас відомо, що данський урбаніст Мікаель Колвілль-Андерсен разом зі своєю командою розробляє концепцію велосипедної інфраструктури для Миколаєва.

У місті також планують створити новий велосипедний маршрут «Ліски–Центр», загальною протяжністю 5,66 кілометра. А у липні 2024 року працівники розпочали наносити розмітку для велодоріжок та встановлювати делініатори для розмежування смуги для руху велосипедистів та автомобілів.

Останні новини про: Департамент ЖКГ

Підозрюваний у корупції комунальник програв апеляцію і залишиться у СІЗО, поки не внесе заставу у ₴5 млн
Причиною зупинки ліфту, через що людина з інвалідністю залишилась на вулиці, став конфлікт двох приватних ЖЕКів
Після коригування проєкту вартість відновлення будинку на Адміральській у Миколаєві складе ₴12,6 млн
Реклама

Читайте також:

новини

Для будівництва автозаправки у зеленій зоні біля «Зорі» в Миколаєві знесуть 182 дуба

Аліна Квітко
новини

Прибиральницю ЖЕКа в Миколаєві засудили за продаж оголених фото й заборонили працювати в IT

Катерина Середа
новини

Після коригування проєкту вартість відновлення будинку на Адміральській у Миколаєві складе ₴12,6 млн

Аліса Мелік-Адамян
новини

Екскерівницю МСЕК Миколаївщини арештували за підозрою у сприянні ухиленню від мобілізації та недекларуванні майна

Аліса Мелік-Адамян
новини

Через війну в Коблівській громаді зруйновано понад 60 туристичних обʼєктів

Аліна Квітко

Останні новини про: Департамент ЖКГ

Після коригування проєкту вартість відновлення будинку на Адміральській у Миколаєві складе ₴12,6 млн
Причиною зупинки ліфту, через що людина з інвалідністю залишилась на вулиці, став конфлікт двох приватних ЖЕКів
Підозрюваний у корупції комунальник програв апеляцію і залишиться у СІЗО, поки не внесе заставу у ₴5 млн

Прибиральницю ЖЕКа в Миколаєві засудили за продаж оголених фото й заборонили працювати в IT

Суд підтвердив законність анулювання ліцензії «Миколаївської політехніки»

4 години тому

В Одеській області до відкриття готують 48 пляжів: це вдвічі більше, ніж торік

Головне сьогодні