У Миколаєві повернулись до ідеї облаштувати велодоріжку неподалік парку «Ліски»: для цього шукають донора

Велодоріжка у центрі Миколаєва, 15 серпня 2024 рік, фото «МикВісті»

Департамент житлово-комунального господарства міської ради шукає донора, який облаштує велосипедну доріжку неподалік парку «Ліски» у Заводському районі Миколаєва.

Відповідний проєкт опублікований на сайті державної системи DREAM, пишуть «МикВісті».

Ділянка вулиці Курортної, де планують облаштувати велодоріжку. Фото: Департамент ЖКГ міської ради Ділянка вулиці Курортної, де планують облаштувати велодоріжку. Фото: Департамент ЖКГ міської ради Ділянка вулиці Курортної, де планують облаштувати велодоріжку. Фото: Департамент ЖКГ міської ради

Відремонтувати тротуар та облаштувати велодоріжку планують по вулиці Курортній — від вулиці Євгенія Логінова (колишня Крилова, — прим.) до вулиці Генерала Олекси Алмазова (колишня Генерала Карпенка, — прим.).

Ескіз велодоріжки по вулиці Курортній у Миколаєві. Фото: сайт державної системи DREAM

Скільки коштуватимуть ці роботи у системі не вказано, однак ідею облаштувати у цій локації велодоріжку озвучували ще до повномасштабного вторгнення — у вересні 2021 року. Тоді ці роботи оцінили 4,6 мільйона гривень. Для облаштування велодоріжки вздовж вулиці Курортної, як повідомлялось, треба було вирубати 67 тополь і акацій. Замість них обіцяли висадити 70 нових дерев.

Велорух у Миколаєві

Ще у 2021 році в мерії розглядали кілька проєктів щодо облаштування велодоріжок у Миколаєві. Цього ж року, 7 листопада, закінчили нанесення велорозмітки по Соборній. Однак вже у грудні фарба почала змиватися. Пізніше у мерії Миколаєва визнали, що фарба на велодоріжці в центрі нанесена з порушеннями та пообіцяли виправити ситуацію.

Також у вересні 2021 року Департамент житлово-комунальних послуг міської ради уклав договір із київською компанією «Істок-А» на будівництво першої повноцінної велодоріжки у Миколаєві за 4,6 мільйона гривень. Раніше там заявили, що для облаштування велодоріжки по вулиці Курортній необхідно вирубати 67 тополь та акацій. Натомість пообіцяли висадити 70 нових дерев. Проєкт не було втілено через початок повномасштабної війни з РФ.

Минулого року велорух Миколаєва розкритикував проєкт ДЖКГ по облаштуванню велосмуги від парку «Народний Сад» до парку «Перемоги». Миколаївські велосипедисти незадоволені якістю асфальту, ділянки якого виділяють під смуги. Також там поскаржилися, що чиновники проігнорували домовленості з велорухом з облаштування смуг.

Водночас відомо, що данський урбаніст Мікаель Колвілль-Андерсен разом зі своєю командою розробляє концепцію велосипедної інфраструктури для Миколаєва.

У місті також планують створити новий велосипедний маршрут «Ліски–Центр», загальною протяжністю 5,66 кілометра. А у липні 2024 року працівники розпочали наносити розмітку для велодоріжок та встановлювати делініатори для розмежування смуги для руху велосипедистів та автомобілів.