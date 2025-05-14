«Укроборонпром» відкрив програму для українців за кордоном: запрошує повертатись і працювати
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- Світлана Іванченко
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22:34, 14 травня, 2025
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Державний концерн «Укроборонпром» оголосив про старт ініціативи «Повернення українців». Програма покликана допомогти громадянам, які тимчасово перебувають за кордоном, повернутися додому та знайти роботу на підприємствах оборонної галузі.
Про це йдеться в повідомленні пресслужби компанії.
Перший етап програми стартував у Польщі, де проживає велика кількість українських біженців та тимчасових переселенців.
Зазначається, що вже проводяться особисті зустрічі та співбесіди в польському представництві «Укроборонпрому». У майбутньому також планується налагодити онлайн-формат відбору кандидатів.
«Ми провели велику підготовчу роботу в Товаристві та на наших підприємствах, а також підтримуємо звʼязок з лідерами громад українців у Польщі, громадськими та волонтерськими організаціями, Міністерством національної єдності України та посольством України у Польщі», — переконаний директор Департаменту з управління персоналом «Укроборонпрому» Андрій Верещака.
Раніше повідомлялось, що українці, які перебувають за кордоном, зможуть дистанційно отримати бронювання від мобілізації через спеціальні закордонні центри з подальшим працевлаштуванням в Україні.
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