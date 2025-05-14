«Укроборонпром» відкрив програму для українців за кордоном: запрошує повертатись і працювати

Люди з валізами. Фото: УНІАН

Державний концерн «Укроборонпром» оголосив про старт ініціативи «Повернення українців». Програма покликана допомогти громадянам, які тимчасово перебувають за кордоном, повернутися додому та знайти роботу на підприємствах оборонної галузі.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби компанії.

Перший етап програми стартував у Польщі, де проживає велика кількість українських біженців та тимчасових переселенців.

Польській офіс представництва «Укроборонпрому». Фото: Концерну

Зазначається, що вже проводяться особисті зустрічі та співбесіди в польському представництві «Укроборонпрому». У майбутньому також планується налагодити онлайн-формат відбору кандидатів.

«Ми провели велику підготовчу роботу в Товаристві та на наших підприємствах, а також підтримуємо звʼязок з лідерами громад українців у Польщі, громадськими та волонтерськими організаціями, Міністерством національної єдності України та посольством України у Польщі», — переконаний директор Департаменту з управління персоналом «Укроборонпрому» Андрій Верещака.

Раніше повідомлялось, що українці, які перебувають за кордоном, зможуть дистанційно отримати бронювання від мобілізації через спеціальні закордонні центри з подальшим працевлаштуванням в Україні.