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На Херсонщині 5 родин отримали житлові сертифікати за зруйновані оселі

Зруйнована від обстрілів РФ багатоповерхівка в Херсоні. Архівне фото: Суспільне. ХерсонЗруйнована від обстрілів РФ багатоповерхівка в Херсоні. Архівне фото: Суспільне. Херсон

П’ять родин з Херсонщини отримали житлові сертифікати за повністю зруйноване житло у межах державної програми «єВідновлення». Загальна сума виплат склала майже три мільйони гривень. 

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, за останній тиждень 58 людей, чиї будинки були знищені внаслідок обстрілів, подали заявки на отримання сертифікатів. Частина з них уже отримала позитивне рішення та зможе обміняти сертифікати на нове житло.

Крім того, 18 мешканців області звернулися за компенсацією на відновлення пошкоджених осель. Двоє з них уже отримали погодження, і найближчим часом їм буде виплатять 530 тисяч гривень.

Нагадаємо, що департамент житлово-комунального господарства Миколаєва оголосив відкриті торги на капітальний ремонт пошкодженого внаслідок атаки будинку по вулиці Адміральська, 21. Очікувана вартість робіт після коригування проєкту складає 12,6 мільйонів гривень.

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