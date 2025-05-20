Мерія Миколаєва подала черговий проєкт відновлення: Водний палац на Набережній

Ескіз Водного палацу у Миколаєві. Фото: сайт державної системи DREAM

У Миколаєві планують побудувати міський Водний палац та Школу юних моряків, над розробкою проєкту яких працювала італійська архітектурна компанія One Works. На це потрібно 164,5 мільйона гривень.

Наразі міська влада шукає донора, який профінансує ці роботи. Для цього проєкт опубліковали на сайті державної системи DREAM, пишуть «МикВісті».

— На сьогодні цього об'єкту в нас немає в бюджетному розписі. Це, знаєте, як наша мрія. Тому саме тут (у системі DREAM, — прим.) ми шукаємо щось від наших донорів. Якщо щось буде, то будемо далі працювати, — пояснив у коментарі «МикВісті» Олексій Савчук, директор Управління капітального будівництва міської ради, яке є ініціатором проєкту.

Передбачається, що комплекс будівель розміщуватиметься на лівому березі річки Інгул, на нижній Набережній біля пішохідного мосту.

«Водний палац має на меті стати новим хабом, який сприятиме розвитку економіки та іміджу Миколаєва як «міста на хвилі», — йдеться у описі до проєкту.

Ескіз Водного палацу у Миколаєві. Фото: сайт державної системи DREAM

Загалом планується, що комплекс складатиметься з двох будівель:

На заході розміщуватиметься будівля Водного палацу . Там будуть розміщуватися освітні простори, універсальний зал для проведення заходів, офісні приміщення «Миколаївського морського зібрання», а також інформаційний пункт та пункт продажу квитків на водні заходи та транспорт.

. Там будуть розміщуватися освітні простори, універсальний зал для проведення заходів, офісні приміщення «Миколаївського морського зібрання», а також інформаційний пункт та пункт продажу квитків на водні заходи та транспорт. На Сході — Школа юних моряків, де планується розмістити аудиторії на 160 учнів.

Вартість будівництва Водного палацу у Миколаєві. Фото: сайт державної системи DREAM

На території також хочуть зробити підвісну терасу, що з’єднуватиме два корпуси з пішохідним мостом на річці Інгул зі сходу. Загальна площа нового наземного комплексу становить 2350 квадратів.

Ескіз Водного палацу у Миколаєві. Фото: сайт державної системи DREAM

Нагадаємо, у грудні 2018 року під час свого візиту до Миколаєва Володимир Зеленський розповів, що хотів би, щоб у місті побудували новий палац спорту європейського рівня. Цю ідею підтримав мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

У березні 2018 року в інтерв'ю в студії «МикВісті» єдиний в історії незалежної України чемпіон Зимових Олімпійських ігор-2018 у Пхьончхані миколаївець Олександр Абраменко розповів, що змушений виїжджати в Білорусь для підготовки до майбутніх змагань.

Своєю чергою, у січні 2017 року миколаївська олімпійська чемпіонка з фехтування на шаблях Ольга Харлан також зазначила, що Миколаїв потребує хорошого плавального басейну, в якому могли б тренуватися спортсмени.

Також, під час візиту до Миколаєва в липні 2019 року Президент Володимир Зеленський заявив, що виконає свою обіцянку про будівництво спортивного палацу в Миколаєві.