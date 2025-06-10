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Гранти до $7 тис. можуть отримати жінки-аграрії з півдня України

Жінки, які мають аграрну бізнес-ідею та проживають у Миколаївській, Херсонській, Одеській областях можуть пройти навчання, взяти участь у стаді-турі та отримати до семи тисяч доларів.

Міжнародна гуманітарна організація Mercy Corps за підтримки Фонду Говарда Г. Баффета оголосила новий етап Програми підтримки сільського господарства України (UASP)

Програма для жінок з півня України. Фото: UASPПрограма для жінок з півня України. Фото: UASP

Програма включає:

  • 7-тижневе онлайн-навчання з підприємництва та аграрної спеціалізації;
  • доступ до відеозаписів для зручності перегляду;
  • індивідуальний підхід до учасниць з урахуванням рівня освіти та досвіду;
  • фінансову допомогу від трьох до семи тисяч доларів у гривневому еквіваленті для започаткування або розвитку власної справи;
  • мотиваційний стаді-тур для обміну досвідом та натхнення.

Навчання охоплює, як основи ведення бізнесу (бухгалтерія, планування, маркетинг), так і галузеву підготовку з ягідництва, бджільництва, скотарства, козівництва та інших напрямів.

Відбір проводиться на конкурсній основі. Перевага надається жінкам із вразливих категорій — переселенкам, жінкам з інвалідністю, матерям-одиначкам, багатодітним або тим, хто замінив у фермерстві мобілізованих чи загиблих членів родини.

Подати заявку можна за посиланням: https://uasp.mercycorps.org

Контакт для консультацій  БФ «ЛАСКА»: +38 067 137 05 05.

Раніше повідомлялось, що у деокупованій Новопетрівці Миколаївської області місцеві жінки самі відновлюють село. Завдяки гранту ремонтують бібліотеку, створюють пункт незламності та відновлюють криницю, яка була єдиним джерелом води під час окупації.

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