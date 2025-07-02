Базову військову підготовку хочуть зробити необов’язковою для студентів: МОН готує новий закон

Студенти, які проходять військову підготовку. Фото: Еспресо

У Міністерстві освіти і науки вважають, що курс базової військової підготовки, який із 1 вересня мають почати викладати в університетах, не повинен бути обов’язковим для всіх студентів. Заступник міністра освіти Михайло Винницький заявив, що нинішній підхід створює корупційні ризики та загрозу масового саботажу.

Про це йдеться статті ZN.UA «Обов’язкова військова підготовка для студентів: чи готова до цього Україна?».

За його словами, примусити 120 тисяч студентів-другокурсників обов'язково проходити курс БЗВП, який нині передбачений, «не варіант».

— Що ми будемо робити з такою реальністю, коли велика кількість людей (я говорю про тисячі), захочуть відкупитися від БЗВП: «Я не хочу — не можу з різних причин, а давай, шановний пане інструкторе, запишеш мене, і ось тобі 100 баксів». І це буде загальнонаціональна проблема, — наголосив Михайло Винницький.

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Заступник міністра додав, що держава створює «корупціогенну пастку».

Винницький заявив, що вже зареєстрований проєкт закону, який скасовує базову загальну військову підготовку для студентів як обов'язкову частину навчального процесу, а замість нього передбачає курс «Основи національного спротиву». Він не розповів деталі нового законопроєкту, але вказав, що немає сумнів у тому, що в новому курсі тривалість теоретичної частини не зміниться.

— Однак все решта має суттєво змінитися і буде змінено до найближчого часу, — стверджує заступник міністра.

Народна депутатка Інна Совсун зазначає, що держава має звернути увагу і на комунікацію із суспільством щодо впровадження курсу БЗВП для студентів.

— Особливо комунікація потрібна в умовах, коли ми кажемо студентам: «Зараз треба буде готуватися до отримання спеціальності стрільця, але ми колись поміняємо закон, може, до першого вересня, може, після, а ви якось там розбирайтеся, тримайтеся, ми щось придумаємо походу». Це так не працює, коли йдеться про сотні тисяч людей, — стверджує Інна Совсун.

Онищенко пише, що поки невідомо, з чим пов'язано ухвалення нового проєкту закону, який анонсував Винницький, та ще й у розпал підготовки до реалізації попереднього закону щодо БЗВП, та чи будуть внесені зміни до 1 вересня.

Раніше повідомлялось, що базова загальновійськова підготовка стане обов'язковою для всіх студентів вишів України. Ті, хто не складуть іспит, не зможуть продовжити навчання.