Багатоквартирні будинки зможуть отримати до ₴300 тисяч на автономну енергетику: уряд запустив нову програму

Багатоквартирні будинки зможуть отримати до 300 тисяч грн на автономну енергетику. Ілюстративне фото: МикВісті

Мешканці багатоквартирних будинків зможуть отримати від 100 до 300 тисяч гривень на придбання автономного енергетичного обладнання — генераторів, акумуляторів, інверторів, батарейних систем або сонячних панелей. На реалізацію програми уряд виділив 800 мільйонів гривень.

Відповідна постанова оприлюднена на офіційному урядовому порталі.

Фінансова допомога є безповоротною та надається за рахунок резервного фонду державного бюджету. На першому етапі програма діятиме у Києві та Київській області.

Очікується, що в межах програми «СвітлоДІМ» автономними джерелами енергії буде забезпечено близько 3,6 тисячі багатоквартирних будинків.

Як повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, подати заявки зможуть ОСББ, управителі багатоквартирних будинків незалежно від форми власності, а також обслуговуючі кооперативи. Усі заявки прийматимуться онлайн через портал «Дія». Електронні кабінети для подачі заявок запрацюють найближчим часом, про старт прийому повідомлять окремо.

Зазначається, що рішення про надання фінансування ухвалюватимуться оперативно та прозоро з відкритою публікацією результатів. Після валідації заявки кошти перераховуватимуть протягом 48 годин. Отримані гроші необхідно використати упродовж 45 днів.

Міністерству розвитку громад та територій доручено використати виділені кошти до 1 червня, а до 30 червня подати звіт про реалізацію програми.

раніше повідомлялось, що Уряд України спростив порядок встановлення сонячних електростанцій на будівлях.