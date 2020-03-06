В Закарпатской области женщину доставили в областную инфекционную больницу с высокой температурой, для исключения заболевания коронавирусом ее биоматериалы отправили в Киев.

Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.

«Вчера вечером, 5 марта, в областную инфекционную больницу доставили женщину с высокой температурой. 2 марта она вернулась с Италии, была в туристическом туре», — сказано в сообщении.

Отмечается, что женщина сама позвонила в скорую и описала свое состояние. После медики приехали в спецкостюмах и отвезли пациентку в областную инфекционную больницу.

Там ей провели вирусологические анализы, гриппа не обнаружили. Чтобы удалить подозрение на заболевание коронавирусом, для дальнейшего анализа, биоматериал женщины отправили в Киев.

«Состояние пациентки стабильное, повышенной температуры тела нет. Контактные лица находятся на домашней обсервации — под контролем эпидемиологов», — добавили в ОГА.

Ранее сообщалось, что народного депутата Украины от партии «Оппозиционная платформа – За життя» Олега Волошина отправляют пройти тест на коронавирус.