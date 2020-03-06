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В Закарпатской области женщину доставили в областную инфекционную больницу с высокой температурой, для исключения заболевания коронавирусом ее биоматериалы отправили в Киев.
Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.
«Вчера вечером, 5 марта, в областную инфекционную больницу доставили женщину с высокой температурой. 2 марта она вернулась с Италии, была в туристическом туре», — сказано в сообщении.
Отмечается, что женщина сама позвонила в скорую и описала свое состояние. После медики приехали в спецкостюмах и отвезли пациентку в областную инфекционную больницу.
Там ей провели вирусологические анализы, гриппа не обнаружили. Чтобы удалить подозрение на заболевание коронавирусом, для дальнейшего анализа, биоматериал женщины отправили в Киев.
«Состояние пациентки стабильное, повышенной температуры тела нет. Контактные лица находятся на домашней обсервации — под контролем эпидемиологов», — добавили в ОГА.
Ранее сообщалось, что народного депутата Украины от партии «Оппозиционная платформа – За життя» Олега Волошина отправляют пройти тест на коронавирус.
Напомним, 3 марта в Украине впервые зафиксирован лабораторно подтвержденный случай коронавируса - в Черновцах, у мужчины, вернувшегося из поездки в Италию. Другие лабораторно подтвержденные случаи в Украине не зафиксированы.
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В Закарпатской области женщину доставили в областную инфекционную больницу с высокой температурой, для исключения заболевания коронавирусом ее биоматериалы отправили в Киев.
Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.
«Вчера вечером, 5 марта, в областную инфекционную больницу доставили женщину с высокой температурой. 2 марта она вернулась с Италии, была в туристическом туре», — сказано в сообщении.
Отмечается, что женщина сама позвонила в скорую и описала свое состояние. После медики приехали в спецкостюмах и отвезли пациентку в областную инфекционную больницу.
Там ей провели вирусологические анализы, гриппа не обнаружили. Чтобы удалить подозрение на заболевание коронавирусом, для дальнейшего анализа, биоматериал женщины отправили в Киев.
«Состояние пациентки стабильное, повышенной температуры тела нет. Контактные лица находятся на домашней обсервации — под контролем эпидемиологов», — добавили в ОГА.
Ранее сообщалось, что народного депутата Украины от партии «Оппозиционная платформа – За життя» Олега Волошина отправляют пройти тест на коронавирус.
Напомним, 3 марта в Украине впервые зафиксирован лабораторно подтвержденный случай коронавируса - в Черновцах, у мужчины, вернувшегося из поездки в Италию. Другие лабораторно подтвержденные случаи в Украине не зафиксированы.