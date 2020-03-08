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В Киеве на Михайловской площади 8 марта несколько сотен человек вышли на Марш женщин.
Об этом сообщает Громадське.
Таким образом они пытаются привлечь внимание к необходимости ратифицировать Стамбульскую конвенцию, которая предусматривает криминализацию насилия в отношении женщин и домашнего насилия в целом. Также они выступают против сексизма и дискриминации в обществе.
Параллельно с Маршем женщин на Михайловскую площадь вышли несколько десятков человек на акцию «Женщины против абортов». На ней присутствовали участники организаций «Традиция и порядок», «Христианский фронт», также там есть представители «Правого сектора».
Две акции разделяет кордон правоохранителей. Сейчас они проходят без провокаций.
Напомним, глава Черноморской ОТГ Андрей Дмитренко, поздравил женскую половину своего села с праздником 8 марта, кавер-версией песни украинской певицы Оли Поляковой, в собственном исполнении.
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В Киеве на Михайловской площади 8 марта несколько сотен человек вышли на Марш женщин.
Об этом сообщает Громадське.
Таким образом они пытаются привлечь внимание к необходимости ратифицировать Стамбульскую конвенцию, которая предусматривает криминализацию насилия в отношении женщин и домашнего насилия в целом. Также они выступают против сексизма и дискриминации в обществе.
Параллельно с Маршем женщин на Михайловскую площадь вышли несколько десятков человек на акцию «Женщины против абортов». На ней присутствовали участники организаций «Традиция и порядок», «Христианский фронт», также там есть представители «Правого сектора».
Две акции разделяет кордон правоохранителей. Сейчас они проходят без провокаций.
Напомним, глава Черноморской ОТГ Андрей Дмитренко, поздравил женскую половину своего села с праздником 8 марта, кавер-версией песни украинской певицы Оли Поляковой, в собственном исполнении.