В Киеве на Михайловской площади 8 марта несколько сотен человек вышли на Марш женщин.

Об этом сообщает Громадське.

Таким образом они пытаются привлечь внимание к необходимости ратифицировать Стамбульскую конвенцию, которая предусматривает криминализацию насилия в отношении женщин и домашнего насилия в целом. Также они выступают против сексизма и дискриминации в обществе.

Параллельно с Маршем женщин на Михайловскую площадь вышли несколько десятков человек на акцию «Женщины против абортов». На ней присутствовали участники организаций «Традиция и порядок», «Христианский фронт», также там есть представители «Правого сектора».

Две акции разделяет кордон правоохранителей. Сейчас они проходят без провокаций.

Напомним, глава Черноморской ОТГ Андрей Дмитренко, поздравил женскую половину своего села с праздником 8 марта, кавер-версией песни украинской певицы Оли Поляковой, в собственном исполнении.