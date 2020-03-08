Депутат Николаевского областного совета Михаил Талпа, считает, что Николаевская облгосадминистрация блокирует вопрос создания управления коммунального имущества.

Об этом он рассказал в программе «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

Как известно, в мае 2019 года депутаты Николаевского областного совета приняли решение забрать полномочия у Николаевской областной государственной администрации управлять областным коммунальным имуществом.

По словам Михаила Талпы в облгосадминистрации делают все для того, чтобы вопрос создания управления коммунальным имуществом не довели до логического завершения.

— Со стороны администрации и депутатов, которые ориентируются на Стадника, блокируется этот вопрос. Администрация делает все для того, чтобы областной совет не довел этот вопрос к логичному завершению. Все вопросы в подвешенном состоянии. К примеру, здание в котором находилась ранее редакция газеты «Рідне Прибужжя», все говорили, что кто-то хочет его купить, продать, и вот стоит оно никому не нужное, и рушится. И до тех пор пока администрация не дает областному совету взять это имущество и начать им распоряжаться, вот такие здания сегодня стоят и рушатся, - сказал Михаил Талпа.

Напомним, 2 марта, депутатская комиссия по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, регулирования коммунальной собственности, приватизации и капитального строительства не поддержала вынесение на сессию вопроса о создании управления коммунальным имуществом.

Напомним, в Николаевской облгосадминистрации рассказали, на основании каких нормативных документов продолжают управлять коммунальным имуществом области, несмотря на решение областного совета.