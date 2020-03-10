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С завтрашнего дня, 11 марта, в двух николаевских школах приостанавливают учебный процесс.
Об этом сообщили в Управлении образования Николаевского горсовета.
— В связи с высокой заболеваемостью гриппом и ОРВИ приостанавливается образовательный процесс в двух учебных заведениях Николаева в школе №27 и специализированной школе искусств и прикладных исусств «Академия детского творчества», — сообщили в управлении.
Напомним, главный врач Николаевского центра лечения инфекционных заболеваний Светлана Федорова потребовала закрыть на карантин все городские школы в связи с превышением эпидпорога почти в 5 раз.
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С завтрашнего дня, 11 марта, в двух николаевских школах приостанавливают учебный процесс.
Об этом сообщили в Управлении образования Николаевского горсовета.
— В связи с высокой заболеваемостью гриппом и ОРВИ приостанавливается образовательный процесс в двух учебных заведениях Николаева в школе №27 и специализированной школе искусств и прикладных исусств «Академия детского творчества», — сообщили в управлении.
Напомним, главный врач Николаевского центра лечения инфекционных заболеваний Светлана Федорова потребовала закрыть на карантин все городские школы в связи с превышением эпидпорога почти в 5 раз.